Entre insultos y menosprecios: así fue la pelea Yamileth Mercado en Cleveland

Yamileth Mercado tenía una cita con la historia este pasado domingo en Cleveland, Ohio; era su presentación en los Estados Unidos ante una auténtica leyenda en el boxeo femenil, como lo es la puertorriqueña radicada en Brooklyn, Amanda Serrano. La chihuahense hizo una pelea digna pero fue superada boxísticamente por su oponente y no le favorecieron las tarjetas, sin embargo, eso no fue lo negro de la noche; recibió una cantidad de insultos durante y después de la contienda por parte del entrenador de su contrincante, Jordan Maldonado.

La pelea fue intensa con mucha frecuencia de golpes, aunque la mexicana por momentos se le plantó y también la conectó, la esquina de la boricua le reclamaba cada que terminaba el round y gritaba a su esquina: "Ponga huevos mexicana’’, es lo que se alcanzaba a escuchar en la transmisión. Pero Yamileth, en una entrevista, declaró que no fue lo único que le gritó de esquina a esquina el entrenador contrario.

“En cada round me gritaba que era una pendeja, que era una basura, que no servía para nada, que los que me entrenan son unos maricones, la verdad no entiendo la finalidad de eso, solamente estábamos haciendo nuestro trabajo, incluso se fue hasta en medio del ring a gritar y el réferi no hacía nada al respecto’’, declaró Yamileth.

A pesar de la guerra que dio Yamileth, salió muy lastimada con un corte en uno de los pómulos y que requirió de 6 puntadas, aparte de hinchazón en un ojo. Al ir con los paramédicos a que la atendieran, Jordan se la encontró de frente y la volvió a agredir verbalmente.

“Mi equipo (su esquina) se quedó recogiendo mis cosas, cuando voy en camino sola a la ambulancia, me topo de frente a Jordan Maldonado y se empezó a burlar de mí y otra vez me atacó, me dijo que era una basura, una pendeja, que era una cobarde, hasta el paramédico se desconcertó por la acción. La verdad nosotros nunca atacamos a Amanda (su rival), me siento molesta, indignada, pido a los organismos, a Mauricio Sulaimán (presidente del CMB), que tomen cartas en el asunto, la comisión nunca le llamó la atención, es una conducta antideportiva, siento que lo debieron retirar de la esquina e hicieron caso omiso”, dijo Yamileth.

Al finalizar la reyerta, uno de los entrenadores de Yamileth, Mario Mendoza, le va y le reclama a Jordan Maldonado por todo lo que dijo durante la pelea, incluso Maldonado retó a golpes a los miembros del equipo de Mercado. El responsable de la esquina de Serrano, tuvo un exceso de protagonismo, despotricando en las entrevistas que se hacen de manera tradicional al terminar los combates. Algo no tan común en los entrenadores de boxeo. A Amanda, su pupila, se le notaba por momentos desconcertada por tales acciones.

Rafael Soto, quién maneja la carrera de Yamileth Mercado, aseveró por medio de su cuenta de Instagram, que buscarán una rigurosa sanción para el entrenador Jordan Maldonado.

La púgil oriunda de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, recientemente se unió al equipo de Jackie Nava y toda su preparación la hizo en Tijuana. Cuenta con 23 años de edad, tiene un récord de 18 victorias, 3 derrotas y 5 ganadas por la vía del nocaut. Actualmente es campeona mundial en peso súpergallo por el Consejo Mundial de Boxeo y se ganó al público latino y mexicano por su entrega ante una rival de élite.