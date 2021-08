Rosa María Guerrero: Cazadora de oportunidades en el infortunio

Entre las playas mazatlecas de su natal Sinaloa, Rosa María dedicaba las tardes a jugar futbol, hasta que un hormigueo y perder el tacto en manos y pies se convirtieron en señales que cambiaron su vida.

“En 2010 me detectaron una bacteria: mielitis transversa, donde prácticamente perdí la sensibilidad de mis extremidades, fue una lesión medular que afectó más desde mi cadera hacia abajo. Pero a pesar de todo, mi familia no me apoya al 100 sino al mil por ciento en todo lo que quiero lograr”, comentó Guerrero Cázares, ganadora del bronce para México en lanzamiento de disco en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, el cual es el segundo del mismo tono en la justa y la presea 291 de nuestro país en la historia.

La sinaloense dejó atrás los verdes campos, los arcos y las redes del futbol, pero encontró en esta inflexión de su vida una oportunidad que la retó a probar cosas nuevas, como aprender a jugar basquetbol sentada sobre una silla de ruedas y ese nuevo camino la guió a otra aventura cuando Iván Rodríguez, al verla encestar, descubrió su talento en los lanzamientos.

En 2016 comenzó en el para atletismo y al año siguiente, se cumplieron los augurios que Iván veía en su potencial, pues subió al podio en los Mundiales de Londres 2017 con el bronce en lanzamiento de disco y dos años después, en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 conquistó dos medallas de oro.

“Siempre entrego todo en cada competencia. Quiero ser número 1 del mundo, con medalla y con récord. Trabajé duro en esta pandemia, no alardeo de nada, solo soy Rosa María Guerrero trabajo duro, constante y con disciplina día con día”, reafirmó la lanzadora, Campeona y orgullosa mazatleca que encuentra oportunidades donde los demás verían desgracias.

Me siento feliz, agradecida contenta y orgullosa. Cada lanzamiento es prueba de lo que me esfuerzo día con día, del amor, corazón y esfuerzo que le pongo, todo dedicado a mi familia” - Rosa María Guerrero, Medallista de bronce Paralímpica de Tokio 2020

Mazatlán, Sinaloa / Paratletismo lanzamiento de disco F55

Logros: Campeona Parapanamericana en impulso de bala y lanzamiento de disco en Lima 2019 con récord de 8.11m Bronce en lanzamiento de disco en los Campeonato Mundiales de Londres 2017; 4ª en los Mundiales de Dubai 2019.

26.20m Marca que la tiene como líder del ranking mundial 2021.

2 Oros ganó en Lima 2019

5 Años acumula compitiendo en Paraatletismo

Rosa María fue acreedora al Premio Estatal del Deporte en 2017 y 2019

En 2016, durante un evento en el DIF conoció a seleccionados brasileños de Paraatletismo y allí decidió incursionar en el deporte.

