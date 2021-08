Tokio 2020: ¿Por qué quedó descalificada Laurel Hubbard, la primera mujer trans en competir en Juegos Olímpicos?

La deportista neozelandesa Laurel Hubbard debutó este lunes en Tokio 2020 como la primera mujer trans en competir en Juegos Olímpicos. La atleta de 43 años lo hizo en la categoría de más de 87 kilos de halterofilia.

Laurel Hubbard, subcampeona del mundo en 2017, se disputaba hoy el podio con otras levantadoras de pesas como la china Li Wenwen, la británica Emily Campbell, la estadounidense Sarah Robles, la surcoreana Seon Mi Lee, la indonesia Nurul Akmal, entre otras.

En el primer intento, Laurel Hubbard intentó levantar 120 kilos, pero no pudo lograrlo. Trató de aumentar el peso a 125 kilos en los siguientes dos intentos, pero tampoco tuvo éxito y abandonó la plataforma inclinando la cabeza y con un gesto de agradecimiento.

De esta manera, la neozelandesa quedó descalificada automáticamente sin llegar a medirse en la técnica de dos tiempos (envión). En la prueba, Li Wenwen se colgó el oro imponiendo un récord olímpico con 320 kilos. Emily Campbell (plata) alzó 283 kg y la estadounidense Sarah Robles (bronce) levantó 282 kg.

"Desde el punto de vista deportivo, no he cumplido con los estándares que me había impuesto y tampoco los que esperaba de mí mi país. Sin embargo, he de estar agradecida a mis seguidores en Nueva Zelanda por todo el amor y el aliento que me han dado", reconoció la atleta a los medios, según la agencia 'EFE'.