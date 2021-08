Tokio 2020: Ana Paula Vázquez y Valentina Acosta, la amistad entre México y Colombia que enamoró al mundo

Durante su participación en Tokio 2020, la mexicana Ana Paula Vázquez y la colombiana Valentina Acosta se ganaron el corazón de una gran cantidad de personas. Aunque ambas arqueras se fueron de sus primeros Juegos Olímpicos sin medallas, consolidaron aún más su amistad.

Valentina Acosta fue eliminada de la justa deportiva tras caer en la primera ronda de eliminatorias ante la británica Sarah Bettles. En cuanto a Ana Pau, como es mejor conocida, cayó ante la brasileña Ana Marcelle dos Santos, también en la primera ronda. Esta es su bonita historia de amistad.

Valentina Acosta, nacida el 20 de abril de 2000 en Risaralda, Colombia, ganó el Campeonato Mundial Juvenil de tiro con arco de Madrid en 2019, donde venció en la final a Ana Paula Vázquez, nacida el 5 de octubre de 2000 en Ramos Arizpe, Coahuila.

Desde entonces, las deportistas contemporáneas flecharon una hermosa amistad que enamoró al mundo. De hecho, en redes sociales revivieron hace poco el momento en el que, durante aquella competencia, la mexicana 'saca a bailar' a la colombiana.

Aquella acción y el hecho de que durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se reencontraran, provocó que los internautas las 'shippearan', es decir, las vincularon de manera sentimental y afirmaran que ambas harían una pareja perfecta.

Al respecto y para sorpresa de sus fans, las dos bromearon con una posible relación. A través de una historia en Instagram en la cuenta de Valentina, Ana Pau dijo que el 'shippeo' es real. Además, la colombiana aprovechó para 'pedirle matrimonio' a la mexicana.

Ana Paula Vázquez publicó un video en su cuenta oficial de TikTok en el que asegura que la realidad es que ella y Valentina Acosta sólo son muy buenas amigas. La arquera mexicana de 20 años describió a la colombiana de 21 como "muy chistosa" y como una "excelente persona".

" Somos amigas, somos muy amigas desde Madrid . Yo no la conocía, yo la conocí en Madrid, en la final, nos hicimos amigas en el doping. Nos empezamos a reír, quedamos en salir de fiesta esa noche, no se pudo", dijo Ana Pau .

"La gente nos empezó a shippear y nos dio bastante risa. Entonces dijimos: 'Hay que hacer como que sí', pero no amigos, somos muy amigas, la verdad. Es un amor de persona, un encanto, me cae re bien, es muy chistosa, es excelente persona. No sé cómo se hizo este shippeo, pero estuvo chistoso", finalizó.