Jorge Enríquez y los recuerdos de la medalla de oro en Londres 2012

Jorge Chatón Enríquez recuerda la medalla de oro obtenida por México en el futbol de los Juegos de Londres 2012 como si fuera ayer. El mediocampista está convencido de que el actual equipo que dirige Jaime Lozano puede emular la hazaña y ser campeón en Tokio 2020.

En entrevista para El Heraldo de México, el actual integrante de los Venados de Yucatán de la Liga Expansión MX comparó a esa Selección con la actual, y aseguró que, además del talento de los jugadores, los une el hambre de llevarse el título:

“Estos chicos nos han regalado una primera fase muy buena, muy sólida. Se nota que es un equipo maduro y bien trabajado, como nosotros lo fuimos. Ahora esperamos que en este partido de semifinal puedan encontrar la clave para ganar a un equipo tan difícil como Brasil”, afirmó.

Enríquez jugó 450 minutos con el conjunto tricolor en esa competencia de 2012. Después de ser suplente en los dos primeros encuentros, ante Corea del Sur y Gabón, tomó la titularidad como medio de contención fijo en el tercer duelo ante Suiza, y a partir de ahí, ya no salió del campo en el resto del torneo, donde se ganó la confianza del técnico Luis Fernando Tena.

El Chatón aseguró que el equipo mexicano que jugó en Londres fue creciendo, luego de una serie de resultados desafortunados en partidos amistosos previos, y que la victoria en tiempo extra en cuartos de final ante Senegal, por 4-2, fue clave en el aspecto anímico y futbolístico:

“El marcador al final fue abultado, pero ese pase a la siguiente ronda fue complicadísimo, ya que, luego de ir ganando por 2-0, nos empataron 2-2 y tuvimos que irnos a tiempo extra donde marcamos la diferencia. Y eso nos sirvió, porque llegamos fortalecidos para la semifinal ante Japón, donde empezamos perdiendo, pero después lo capitalizamos con goles y le dimos la vuelta”, destacó.

Afirmó, a pesar de tratarse de Brasil, que nunca tuvieron miedo de enfrentar la final: “Para nosotros fue un premio por el trabajo que hicimos en todo el proceso. Llegamos muy preparados y confiados. Sabíamos que no éramos favoritos, que íbamos a enfrentar a un gran rival, pero que si queríamos ser campeones, teníamos que vencer a los mejores y así lo hicimos”.

Enríquez está convencido de que el actual equipo tricolor puede vencer a la Verdeamarela: “Creo que se van a brindar al máximo, esperemos que puedan otorgarle una alegría al país, y sobre todo, que disfruten de este momento, ya que será irrepetible en sus vidas. Al menos para mí, lo de 2012ha sido lo mejor que me ha pasado”.

Finalmente, lamentó el robo de su medalla dorada hace apenas unos meses, pero aseguró que no pierde la fe en recuperarla: “La realidad es así, las investigaciones de las autoridades siguen, es un proceso demasiado lento en el que no ha habido muchos avances, pero tengo que ser paciente, no hay más. Ojalá y se dé”.

