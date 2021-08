Leyenda paralímpica mexicana entrena a la milicia de Estados Unidos

Competir en Juegos Olímpicos es toda una proeza, no cualquiera es elegible para contender en la justa veraniega y además sólo tres llegan a la cima, mientras que otros tantos claudican o continúan para alcanzar la gloria cuatro años después.

Sin embargo, si eso es complicado, hacerlo como atleta paralímpico es todavía más difícil y es digno de reconocimiento, y si además conquistas la gloria no una sino varias veces en distintas competiciones, te ganas un puesto en la historia como uno de los mejores atletas paralímpicos mexicanos, simplemente increíble.

Pues esa es la historia del celayense Saúl Mendoza, multimedallista mexicano durante su carrera deportiva en los Juegos Paralímpicos desde que inició su camino en las pistas junto con su silla de ruedas en el periodo comprendido entre los años 1984 y hasta el 2008, año en que fue el abanderado nacional de nuestro país, consiguió el oro en Atlanta 1996 y Atenas 2004, además de una plata y dos bronces en Seúl 1988 y otro bronce en Sidney 2000.

Mendoza es poseedor del record paralímpico en la prueba de los mil 500 metros en silla de ruedas y récord mundial de los cinco mil metros, verlo rodar por las pistas dando su mejor esfuerzo y rompiéndose el alma en cada competición en la que participaba era un espectáculo, millones de mexicanos se sentaban frente al televisor para ver competir a Saúl, no por nada está considerado entre los más grandes y populares deportistas mexicanos, compartiendo sitio con figuras como Fernando ‘El Toro’ Valenzuela, Julio César Chávez o Hugo Sánchez, así de grande es Saúl Mendoza.

El guanajuatense fue condecorado como el “atleta del siglo” del deporte mexicano, y no es para menos, es multimedallista con seis preseas, ganador de los maratones de Los Ángeles, Nueva York, París, Londres, Cleveland y de la Ciudad de México en 1985, 86, 87, 1996, 97 y 98, entre otros galardones.

La discapacidad que lo mantiene en una silla de ruedas (producto de la poliomielitis), nunca ha sido impedimento en la vida de Saúl, quien desde su niñez se ha mostrado humilde y trabajador, lo que no significa que no tenga ambición por el ser el mejor en cada actividad que realiza y en cada pista en la que rueda; se entrenó en la montaña, ahí no sólo entrenaba, también meditaba para afrontar los retos que tenía enfrente, algo que sin duda le ha servido como experiencia de vida.

Mentor de atletas de alto nivel estadunidenses

Ahora, el atleta mexicano reparte su experiencia y sabiduría tanto deportiva como de vida, entre los miembros de la milicia estadunidense que han regresado a su país con problemas físicos por perdida de extremidades, quemaduras o por lesiones en su cuerpo, dentro del cuerpo de la Armada y Fuerzas Especiales de Estados Unidos.

Su entereza y experiencia lo han hecho uno de los mejores instructores en la milicia, él mismo cuenta que durante su carrera deportiva representando a México, las autoridades deportivas y militares de Estados Unidos lo tenían en la mira para formar parte de su equipo, los sueños se volvieron realidad y ahora instruye y forma a las próximas generaciones de atletas paralímpicos, lastimosamente para el deporte mexicano, esa instrucción no es para nuestros atletas.

Al igual que en las pistas, el guanajuatense inspiró a otras personas que lamentablemente tienen una discapacidad, a entrenarse mental y físicamente para destacar en el deporte, es el precursor de los equipos de instrucción de atletas paralímpicos en los Estados Unidos.

Saúl además es conferencista, se da tiempo de atender a niños y jóvenes que cuentan con alguna discapacidad y los entrena para competir en el futuro y “triunfar en la vida”, además de ser asistente de la compañía Eagle Sportchairs (uno de sus patrocinadores), mientras disfruta de su familia y su trabajo cerca de San Antonio en Texas.