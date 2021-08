Chicharito Hernández invita a jugadores que tengan problemas con él a que se lo digan de frente

Javier “Chicharito” Hernández sigue siendo tema de conversación cuando se trata de la Selección Mexicana, ya que todavía no se explica el verdadero motivo por el que no es llamado con el Tri; este tema tomó fuerza este verano cuando el cuadro azteca no logró ganar la Nations League y tampoco la Copa Oro.

Durante una entrevista con Sergio Dipp, periodista de ESPN, el máximo goleador del Tri fue cuestionado sobre el tema de llevarse mal con algunos de los seleccionados, ya que este es uno de los supuestos motivos por los que Martino no lo llama.

En la plática, CH14 se mostró sorprendido por escuchar dicho tema, ya que el considera que no tiene problemas con ninguno de sus excompañeros en el equipo nacional, ya que considera que siempre ha sido trasparente con el resto de sus colegas, pero si alguien tiene un problema con él no tiene inconveniente en que le hablen.

“Si en la selección hay compañeros que tienen problemas, me gustaría que me buscaran y me lo dijeran de frente, así como lo he hecho”, dijo Javier ante la posibilidad que algunos de estén en contra de su llamado con la Selección Mexicana y este sea el motivo por el que el Tata no lo lleve a las concentraciones.

Sobre el llamado de Funes Mori

Para la Copa Oro, Martino decidió llevar a Rogelio Funes Mori como el centro delantero titular, se tiene que recordar que el DT del Tri estaba entre llamar a Chicharito y el ariete de Monterrey; por lo que se le preguntó sobre el llamado del jugador nacido en Argentina.

El goleador de LA Galaxy no dudó en comentar que le mandó un mensaje por redes sociales para expresarle su sentir sobre el llamado a Copa Oro. “Le escribí por Instagram lo que quería desear, no tengo su número, pero fue por redes sociales”, sentenció el tapatío.

Qué sigue para la selección

México seguirá su camino rumbo a Qatar 2022, por lo que Martino deberá pensar bien la lista de jugadores para las próximas fechas FIFA. El siguiente partido del Tri será el 2 de septiembre contra Jamaica en México, para después medirse ante Costa Rica en tierras ticas el 5 del mismo mes.