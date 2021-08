Tokio 2020, uno de los momentos más importantes en la carrera de Alexis Vega

Alexis Vega no oculta su alegría por haber regresado a México con una medalla olímpica, tras el bronce conseguido con la Selección en Tokio 2020.

El futbolista de Chivas calificó este logro como uno de los puntos más altos de su carrera, y ahora, espera aportar lo mejor para el cuadro rojiblanco, que ha empezado el torneo Grita México Ap 21 de la Liga MX con cuatro puntos de nueve disputados.

El jugador negó que durante la justa olímpica haya tenido distracciones, aún sabiendo que muchos visores europeos estaban al pendiente de su actuación y de varios de sus compañeros.

“Yo fui a trabajar, de lo otro no me enteré, no tengo ni idea. Yo me debo al equipo y a mis compañeros, que en todo momento me ayudaron a salir adelante. Este fue un logro de todos”, precisó.

Al igual que el zaguero Johan Vásquez, Vega aceptó que uno de los momentos más complicados que vivió ese equipo fue después de la semifinal ante Brasil donde perdieron la oportunidad de disputar el oro y solo les quedaba el encuentro por el tercer lugar: “Afortunadamente le dimos la vuelta, hicimos un buen partido ante Japón y trajimos una medalla, que es lo más importante”.

Alabó al técnico Jaime Lozano y le agradeció que no le cerrara las puertas cuando todo mundo creyó que había renunciado a Selección Mexicana: “Es un gran líder. No sólo me hizo crecer a mí, sino a mis compañeros, formó una buena familia y un grupo. Le va a ir bien en cualquier lugar”.

A pesar de la buena imagen que dejó en los Olímpicos, dice no sentirse “indispensable” en el Guadalajara, ya que afirma, tiene que ganarse de nuevo un lugar y que el club no tiene pretextos, ya que cuentan con plantel completo para pelear por un sitio en la liguilla, y después, por el título.

Vega espera que pronto se vea reflejado el buen trabajo que se ha hecho en el Rebaño en los últimos torneos y que no le interesan las críticas: “he tenido el mismo nivel en mi club que en selección. Ni cuando estoy bien o mal las leo”.