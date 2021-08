Santiago Solari lamenta poca fortuna de América con arbitrajes de Concacaf

Santiago Solari, técnico del América, reconoció que su equipo no ha tenido fortuna con los arbitrajes de la Concacaf durante la Liga de Campeones.

Recordó que esto, incluso, arrojó lesiones severas como la de Chucho López, por lo cual exhortó a cuidar la integridad de los futbolistas previo a su compromiso de este jueves en las semifinales. Señaló que él y su equipo tratan de hacer su mejor trabajo para honrar la competición.

“Nunca vamos a prejuzgar. También les deseamos suerte a los árbitros en su juego, en su partido. No hemos sido afortunados, pero no se lo voy a achacar a ninguna predeterminación”, dijo Solari al ser abordado sobre las palabras de Miguel Herrera, DT de Tigres, quien aseguró que los silbantes de la Concacaf no quieren que le vaya bien a los clubes mexicanos.

Destacó que debe protegerse la salud del futbolista, para así también cuidar el deporte y el espectáculo. Mañana, en el Estadio Azteca, recibe la visita del Philadelphia Union, para la idea de las semis de la Concachampions.

En este sentido, indicó estar contento por tener de nueva cuenta en sus filas a Guillermo Ochoa, Henry Martín, Sebastián Córdova y Jorge Sánchez, quienes llegaron hace unos días a México, luego de colgarse el bronce en Tokio 2020 con la Selección Nacional Olímpica.

Al respecto, Emanuel Aguilera, zaguero azulcrema, dijo que la reincorporación de sus compañeros le dará un importante salto de calidad al equipo para encarar los siguientes encuentros. Este jueves es el cotejo de ida, y la vuelta será el 15 de septiembre.

Asimismo, el jugador argentino confesó que le hubiese gustado encarar la serie en tiempos más breves, y no con una distancia tan amplia. “Me encantaría jugar enseguida, la próxima semana, pero eso no depende de nosotros. Debemos adaptarnos a las fechas que nos pongan”, concluyó.