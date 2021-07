Óscar Salazar: el mexicano que dio dos medallas a Egipto

Hace casi dos años, el Subcampeón Olímpico de Atenas 2004, Óscar Salazar, salió de México, decepcionado y sin oportunidad de impactar las enseñanzas que buscaba dejar en la Selección Mexicana de Taekwondo; sin embargo, al otro lado del mundo, Salazar Blanco logró crear un legado que hoy brilla con dos medallas olímpicas cosechadas en el taekwondo para Egipto, que además presentó equipo completo en Tokio 2020.

Óscar, Campeón Panamericano en 2003, emigró al país africano después del cisma en medio del taekwondo mexicano, que fue señalado por una mala administración con uso de recursos públicos y que quedó en manos de Alfonso Victoria, extaekwondoín que compitió en cuatro Mundiales sin ganar medalla y fue bronce en la Universiada Mundial de Shenzhen 2011.

“Los entrenadores actuales no tienen nada que enseñarle a los deportistas, no tienen carrera como entrenadores, no hacen su trabajo y en mi caso, ya prácticamente le prohibían a mis atletas que me hablaran y no me refiero a la Federación de Taekwondo, sino en Selección Nacional, allí el ambiente es insoportable”, comentaba cuando recién llegaba a Egipto el también medallista mundial de los -58kg.