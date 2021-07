Luis Álvarez: Flechador de adversidades gana su primera medalla olímpica

Después de vivir los cinco años más complejos de su carrera deportiva, Luis ‘El Abuelo’ Álvarez corona temporadas llenas de adversidad y una vida errante, con su primera medalla olímpica: un bronce en equipo mixto que logró al lado de Alejandra Valencia.

Álvarez transitó por desoladores momentos, entre tumbos erráticos con entrenadores y dificultades extradeportivas. El 2019 fue un año duro y aunque la pandemia parecía recrudecer más su camino, el trazo se hizo poco a poco más llevadero.

“El tiro con aro varonil esta en una crisis: llevamos cuatro años sin una certeza de quién es el entrenador del equipo varonil, pasamos por cuatro entrenadores en cuatro años y bueno, yo no he vivido del deporte yo he sobrevivido al deporte”, comentó Álvarez Murillo.

Luis continuó su supervivencia en un difícil ciclo olímpico, pese a problemas personales. “En 2019, después de los Panamericanos (Lima 2019) estuve a punto de retirarme por todo lo que pasó ese año, espero ya haber aprendido lo que debí haber aprendido. He estado en un ‘sube y baja’ emocional, pero aquí sigo porque al final yo quiero que valga la pena”, agregó el zurdo de 30 años de edad.

Luis, el primer hombre de México con un oro individual de Juegos Panamericanos (2015), vivió también la gloria con el legendario Juan René Serrano y Ernesto Boardman al ganar oro por equipos, pero no llegaron nuevas generaciones ni timonel técnico que acompañaran al ‘Abuelo’ en la nueva travesía olímpica y en solitario buscó y llegó al podio.

Previo a iniciar la pandemia, ‘El Abuelo’ encontró el mejor apoyo en el entrenador Alejandro Vélez y se mudó al CNAR para trabajar así lado y con un nuevo grupo juvenil que comienza su destello entre la prominente generación que está por acompañarle.

“Afortunadamente ahora estoy entrenando con gente que esta creyendo en mi, gente que me ha dado la oportunidad de crecer aprender y quitarme muchos estigmas que yo tenía”, agregó el tirador, quien es también Sargento Segundo en el Ejército Mexicano y que espera un futuro ciclo olímpico más radiante para los arcos de los hombres de nuestro país.

EL DATO

Dedica la presea

“Es para mi familia, no es para nadie más...y mi familia son tanto mis padres, mis hermanos, mis tíos todo eso como mis compañeros, que están todos los días en el campo conmigo que a veces me ganan, a veces les gano; el entrenador, el preparador físico, el nutriólogo, la psicóloga…hay muchas cosas que son parte del entrenamiento, del esfuerzo, esa parte no se ve y a esas personas hay que agradecerles, no tanto a los de pantalón largo que al final de cuentas llegan a la fotito ¡pum! y se van”.

LA FRASE

“Este país necesita mejores deportistas y yo estoy dispuesto a darle un mejor deportista” - Luis Antonio Álvarez Murillo, Medallista olímpico mexicano

A DETALLE LUIS ANTONIO ÁLVAREZ MURILLO

41 Del ranking olímpico es ‘El Abuelo’

68 Por ciento de victorias en 183 partidos

13 de abril de 1991

Mexicali, Baja California

Logros: Bicampeón Centrocaribeño, Bicampeón Panamericano, Campeón Mundial Universitario, Campeón en Copa del Mundo. Bronce Panamericano 2021.

Más sobre él: Le gusta mucho la pesca; estudia Ingeniería Mecánica.

MAAZ