Alejandra Valencia: El raspón que dio a México una medallista olímpica

Toma el arco y estira la cuerda con técnica y concentración; tras un breve suspiro, suelta la flecha que certera da en el epicentro de la diana. Este 2021 Alejandra Valencia celebra 18 años de vaciar el carcaj en busca de la perfección, y es hoy medallista olímpica en equipo mixto; pero en el año 2003 Alejandra ni siquiera sabía que existía la arquería y un pequeño accidente la llevó a encontrarse con los campos y los retos de dominar el viento y la distancia.

El sol caía intenso sobre sus hombros en una tarde de 2003 cuando practicando otro deporte, se topó con el tiro con arco.

"Yo estaba en el al velódromo que está a un lado del campo de tiro, allí se cayó mi hermana y pues fuimos a buscar ayuda allí al campo de tiro porque pues se estaba desangrando de la rodilla… según ella”, recuerda entre risas Valencia Trujillo.

Miguel Ángel Flores la invita a entrenar

A su auxilio acudió Miguel Ángel Flores, que tan solo tres años atrás se había mudado de la Ciudad de México, dejando su carrera como deportista, para iniciar el camino como entrenador.

“Ahora pienso que fue algo entre casualidad y destino porque cuando su hermana sufre una caída se raspa y pues éramos los únicos que estábamos entrenando. Se acercaron a pedirme un botiquín una bendita algo y pues entre que le hacíamos la curación a la niña, nos preguntaba por el arco y a qué hora entrenábamos y le dije “si tus papás te dan permiso, pues bienvenida no?”, expresó Flores.

Esa informal invitación fue el preludio de la que se ha convertido en una de las mancuernas más exitosas en el deporte mexicano. Desde medallas en Olimpiada Nacional, hasta ser Subcampeona Mundial por equipos en 2017, conquistar tres oros en tres horas en los Juegos Centrocaribeños de 2018, ser la actual Campeona Panamericana y Campeona del Preolímpico Mundial por equipos este mismo año.

Años de entrenamiento, dan frutos

Pero el camino al éxito ha sido empedrado para esta dupla.

“Ha habido momentos difíciles y en distintas etapas. Desde niña hasta ser mujer: de niña todo le parece fabuloso, la adolescente de repente se ponía rebelde, la fase de adolescente a adulto había exigencia, mucha presión por dar un resultado… llegas a hartar al atleta en cierto punto, pero la buena comunicación y el apoyo psicológico nos ayudaron mucho”, compartió Flores.

“Ha habido de todo. Altas bajas, momentos donde él me ha ayudado cuando digo ‘ya no quiero tirar’ o me estanco y yo también a veces le digo a Miguel ‘hey, venga!’. Todo lo hemos ido puliendo en el tiempo”, agregó Alejandra.

LA FRASE

“Alejandra tiene grandes cualidades físicas y natas, pero además es un personal muy disciplinada. Se organiza bien, lleva orden en la escuela, administra sus tiempos para todo y trabajar así resulta sencillo” - Miguel Ángel Flores, Entrenador de Alejandra Valencia

A DETALLE

14 Sitio del mundo es en teste 2021

68 Por ciento de todos sus partidos (144) los ha ganado.

ALEJANDRA VALENCIA TRUJULLO

17 de octubre de 1994

Hermosillo, Sonora

Logros: 4o lugar en Río 2016; plata en los Mundiales CDMX 2017; 3 veces Campeona en Juegos Panamericanos (individual 2019, individual y por equipos 2011); Cuatro veces Campeona Continental.

Más sobre ella: le gusta tocar el violín; en la pandemia puso una granja en su caso, crió pollos, gallinas, guajolotes y ahora tiene huevo orgánico diario; entre un partido y otro le gusta leer libros; es amante del K-Pop.

MAAZ