Sin pretextos, Walter Montoya asegura que Cruz Azul debe ganar a Mazatlán en la Jornada 1

El delantero argentino Walter Montoya lamentó las ausencias, tanto por lesión como por convocatorias en selección, en Cruz Azul, y afirmó que a pesar de ello, el equipo está obligado a comenzar el torneo Grita México Ap 21 con los tres puntos el próximo lunes como local ante Mazatlán en la Jornada 1.

La Máquina, actual campeón del futbol mexicano, no cuenta con Luis Romo, Roberto Alvarado y Sebastián Jurado, que se encuentran con la Selección Olímpica en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, además de Orbelín Pineda, quien participa con el tricolor mayor en la Copa Oro.

El equipo celeste sufre, además, con las lesiones de Adrián Aldrete en el tobillo izquierdo y la más sensible de todas, la del portero José de Jesús Corona, quien estará al menos seis semanas fuera por una fractura de falange de un dedo de la mano derecha y fue operado.

Por si fuera poco, Jonathan Rodríguez y Joshimar Yotún tienen permiso especial para más días de vacaciones, luego de su participación en la Copa América.

Pero para Montoya, estén o no estén ciertos jugadores, no debe ser pretexto para no conseguir buenos resultados y pelear por el título: “Todos lo que estemos aquí debemos aprovechar la oportunidad, contamos con la capacidad de luchar por los objetivos, porque queremos ser un equipo de época. Sabemos que se nos va a exigir, pero estamos muy unidos”.

El sudamericano aceptó que la baja de Corona será la más sensible, así como la de Jurado como arquero suplente. “pero confiamos mucho en Gudi (Andrés Gudiño, tercer portero). Es un tipo con gran capacidad y creo que hará un buen papel en el arco en estos encuentros”.

El atacante espera tener más minutos de juego en este nuevo torneo, aunque sabe que se lo tiene que ganar: “Yo estoy trabajando al cien por ciento, aunque es el entrenador el que decide. Hay competencia interna, sacrificio y humildad, tres cosas que nos llevó al título y debemos mantener”, finalizó.