¿Cuándo juega de nuevo la Seleccion Mexicana en Tokio 2020?

La selección mexicana de fútbol inició su participación en Tokio 2020 con una holgada victoria por 4-1 ante Francia, en un partido en el que Diego Lainez acaparó todos los focos con su sobresaliente actuación. Este encuentro forma parte a la primera jornada del grupo A del torneo, partido disputado en el estadio de Tokio sin espectadores



En un partido en el que ambos conjuntos parecieron más cómodos en la recuperación del balón que en la construcción del juego, el atacante Diego Lainez fue el encargado de poner el toque diferencial.

¿Cúando juega de nuevo México en el torneo?

Tras el sorteo realizado hace casi dos meses, México quedó incluido en el Grupo A junto a Japón, Sudáfrica y Francia. La prueba más difícil parecerían ser los galos, sin embargo el equipo Azteca dejó en claro su condición de favorito.Los siguientes partidos de la selección serán contra el local Japón y posteriormente enfrentará a Sudáfrica.

¿Cuándo y dónde ver el siguiente partido?

México vs Japón

Domingo 25 de julio

06:00 horas

Saitama Stadium

El partido lo puedes ver en Marca Claro (Canal de televisión y YouTube) Azteca 7, Canal de las Estrellas y en Imagen Televisión.

¿Cómo fue el partido ante Francia?

Hay que destacar que fue a los 17 minutos cuándo Lainez, tras robar un balón en tres cuartos de campo, asistió a la perfección a Alexis Vega que vio como el defensa Mobido Sagnan sacaba el balón bajo los palos con el portero francés Paul Bernardoni ya batido.



Sin embargo Diego Lainez no sólo posee clarividencia en su juego, sino que también cuenta, como demostró dos minutos más tarde, con la verticalidad para protagonizar la eléctrica internada con asistencia final a un Henry Martín, que no pudo resolver por muy poco.

Ocasiones a las que fue incapaz de responder Francia, que apenas fue incapaz de inquietar durante los primeros cuarenta y cinco minutos la portería defendida por el "Memo" Ochoa. Y cuando lo intentó, como en un flojo remate de cabeza del veteranísimo Andre-Pierre Gignac o con un disparo de Arnaud Nordin, el guardameta, uno de los cuatro integrantes de más de 24 años que permite el reglamento olímpico, resolvió con facilidad.



Falta de mordiente que animó a los de Jaime Lozano a seguir buscando una portería francesa, que el conjunto norteamericano volvió a amenazar con seriedad a los 38 minutos en un remate de Sebastián Córdova que se marchó desviado.



No falló en su siguiente oportunidad México, que encontró a los dos minutos del inicio del segundo período el justo premio a su mayor ambición con el gol de cabeza de Alexis Vega, que estableció a los 47 minutos el 1-0.



Un tanto incomprensible sin el talento de Diego Lainez, que tras recortar a un rival paro en la frontal del área antes de ganarse con un eléctrico acelerón el hueco suficiente para asistir con maestría a Vega.



Gol que dio inicio a los mejores minutos de México que dos minutos más tarde pudo doblar su ventaja en un nuevo remate de Vega que despejó con muchos apuros el cancerbero francés.



Un Bernadoni que nada puro hacer por evitar el 2-0, obra de Sebastián Venga, que resolvió con calidad a los 55 minutos un pase en largo del centrocampista Carlos Rodríguez.



Ventaja que Francia no pareció nunca en disposición de poder enjugar, pese a recortar las diferencias (2-1) a los 69 minutos con un gol de penalti de Gignac, que el portero mexicano "Memo" Ochoa a punto estuvo de parar.



Y es que pese al empeño del conjunto galo, las mejores ocasiones siguieron siendo del equipo mexicano, que sentenció definitivamente la contienda con un gol (3-1) en el 80 de Uriel Antuna, que había sustituido unos minutos antes a Lainez.



Un claro marcador que no aplacó la voracidad de México que redondeó la goleada con un tanto de Eduardo Aguirre, que estableció el definitivo 4-1 en el tiempo de prolongación.

Con información de EFE y medios