Faby Apache enfrentará a la estadounidense Deonna Purrazo; otro reto en su carrera

Faby Apache está lista para otro reto más en su carrera como luchadora profesional. La actual monarca del cetro Reina de Reinas enfrenta este fin de semana, en un combate título contra título de Triplemania a la campeona de Impact Wrestling, la estadounidense Deonna Purrazo, en la función denominada como Verano de Escándalo.

Como ha sido a lo largo de su carrera, la mexicana tiene confianza en sacar la victoria, pero reconoce que no sabe mucho de su contrincante.

“Estoy contenta por estar en una Triplemania más, muy segura, con el conocimiento que tengo de mis capacidades. Yo a ella la verdad no la conocía, aunque he peleado antes en Impact. Supe quién era cuando subió a retarme el día que yo gané el campeonato. Sin embargo, aún así, acepté el desafío”, aseguró.

Faby Apache, luchadora mexicana

Foto: Especial

“Desconozco cuál sea su rival de lucha, pero soy una persona de retos y ella como cualquier extranjera que viene a México quiso imponer sus condiciones. Pero estoy tranquila, vamos a ver esa noche qué pasa”, agregó.

Faby destaca que le cayó por sorpresa el reto que le planteó Purrazo, pero que tiene la experiencia suficiente para ganar a pesar de la incertidumbre que le causa este combate: “No me cayó muy bien que me desafiara porque siento que le faltan méritos para enfrentarme, así lo veo. Pero insisto, sea una luchadora joven o no, tengo mucha seguridad para enfrentar a quien sea”.

Una de las motivaciones que la llevó a aceptar este combate es porque está de por medio la disputa de los títulos que ambas poseen y el prestigio que eso conlleva: “Ella es la mejor en Impact, y yo en Triple A, por lo que es muy importante saber quién es la mejor”.

Piensa que realmente es poco lo que le falta por lograr en su carrera: “He tenido la satisfacción de lograr muchos campeonatos y viajar por todo el mundo. Estoy en un muy buen momento de mi vida y lo que venga después será lo mejor. Estoy ya muy lastimada físicamente pero no me gusta que el público me vea así”.

Faby Apache aseguró que su padre sigue siendo otra de sus principales motivaciones, a pesar de ya no tenerlo presente: “Nunca lo voy a defraudar, lo siento muy cerca y no pienso darme por vencida hasta retirarme y seguir en el mismo nivel. Esa es mi inspiración más grande”.

Esta función se podrá apreciar en el canal Space este 3 de julio a las ocho de la noche, y la repetición el domingo 4.

DRV