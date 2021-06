Eurocopa 2021: ¿Cuánto dinero se llevan las selecciones que avanzan a Cuartos de Final?

La Eurocopa se encuentra en la ronda de Octavos de Final, por lo que ahora las selecciones se enfrentan a un partido de vida o muerte, ya que el ganador avanza a la siguiente ronda, mientras que el perdedor le da las gracias al torneo y los jugadores se retiran para concentrarse con sus respectivos equipos.

Después de cuatro partidos en esta ronda, Italia, Dinamarca, República Checa y Bélgica son las primeras selecciones en poder disfrutar su pase a la siguiente ronda, pero más allá de eso, sus directivos pueden celebrar que ingresó un bono más por haber llegado a los cuartos de final.

Se tiene que recordar que la Eurocopa marcó una serie de bonos para los países que avancen hasta conseguir a un campeón. Para todos los que avanzaron a Octavos, la UEFA les entregó 2 millones de euros, esto sin contar los premios que se entregaron por victoria y empate en la fase de grupos. Los organizadores de la Euro entregarán 371 millones de euros durante todo el torneo.

¿Cuánto se llevan por avanzar a cuartos?

Como ya se mencionó, ya están los primeros cuatro equipos instalados en la ronda de Cuartos de Final, mismos que ya cuentan con su recompensa económica, más allá de la deportiva, por lo que los directivos pueden disfrutar de 3.25 millones de euros por el logro deportivo dentro de la competición.

Los últimos invitados jugarán el próximo 28 y 29 de junio, donde Croacia y España se verán las caras el lunes a las 11:00 hora de México y Francia vs Suiza lo harán a las 14:00 hora de México. Los partidos del martes son Inglaterra vs Alemania a las 11:00 y la ronda de octavos de final se disputará entre Suecia vs Ucrania a las 14:00.

¿Cuánto dinero les espera por pasar a semis?

Para los cuatro invitados a la antesala de la gran final les espera un bono económico que ronde los 5 millones de euros, mientras que para final de la Euro se repartirán un total de 17 millones, de los cuales 10 son para el ganador, mientras que segundo lugar tendría solo 7 millones más.

