Qué es el vitíligo, qué lo provoca y cómo se puede evitar

Este 25 de junio se conmemora un año más del Día Mundial del Vitíligo, fecha con la que se busca sensibilizar a la población sobre esta enfermedad, fomentar la empatía hacia quienes la padecen y seguir buscando opciones terapéuticas más efectivas.

Se estima que entre al 0.1% y el 2% de la población mundial padece esta condición de la piel que suele presentarse antes de los 20 años de edad y se le ha ligado con otras enfermedades como diabetes, anemia perniciosa, enfermedad de Addison y trastornos tiroideos como factores desencadenantes.

El vitíligo está a simple vista por lo que invade el terreno de la estética y golpea directamente a la autoestima. Sin embargo, muchos pacientes empiezan a desarrollar la aceptación de las manchas cutáneas.

¿Qué es el vitíligo y cuáles son las causas que lo provocan?

El vitíligo es una enfermedad cutánea en la cual hay una pérdida del color (pigmento) de zonas de piel. El resultado es la aparición de manchas blancas y desiguales que se sienten como piel normal.

Esta condición de la piel se presenta cuando las células inmunitarias destruyen las células que producen el pigmento de color café (melanocitos). Se cree que este es un problema inmunitario. La causa exacta del vitiligo es desconocida, explica Medline Plus a través de su página web.

¿Cómo se puede evitar el vitíligo?

Al ser una patología con origen desconocida, no se puede prevenir. Y en el caso de los pacientes que la tienen, se les recomienda no exponerse tanto al Sol para que no sea tan evidente el contraste entre las zonas pigmentadas y despigmentadas.

¿Hay tratamientos para el vitíligo?

Hasta el momento no existe una cura contra el vitíligo, pero sí tratamientos para detener su progresión. Los más recurrentes son los corticoides tópicos, inhibidores de calcineurina y la fototerapia.

lhp