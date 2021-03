Niegan servicio a joven de Saltillo sólo por padecer vitiligo; el caso se viraliza

A través de redes sociales se conoció el caso de Thania, una joven de Saltillo, Coahuila, quien pidió un servicio para que le aplicaran gelish en sus uñas en una estética local, pero recibió como respuesta un no, sólo porque padece vitiligo. Su caso rápidamente se viralizó en Facebook y los internautas criticaron severamente a quien respondió así.

"No es con el fin de perjudicar a nadie, sino con el fin de informar", escribió Thania, quien luego de dar a conocer el desatinado comentario, explicó que el vitiligo causa la pérdida de color de la piel y manchas, así como áreas descoloridas que generalmente se extienden con el tiempo. Aclaró que aunque esto puede afectar cualquier parte del cuerpo de quien la tenga, no pone en riesgo la vida ni es contagiosa. La difusión del mensaje no fue con intención de linchar, pues la joven no reveló el nombre del negocio.

En respuesta, los usuarios de Internet coincidieron en la importancia de difundir los datos correctos, para evitar que más gente se informe y caiga en actos discriminatorios motivados por la ignorancia.

¿Qué es el vitiligo?

Es una enfermedad que provoca la pérdida de pigmentación de la piel en ciertas áreas, debido a que las células productoras de pigmentos mueren o dejan de funcionar. Puede ser más notable en las personas con piel más oscura. El tratamiento puede mejorar la apariencia de la piel, pero no cura la enfermedad.

En México la enfermedad del vitiligo ocupa entre el tercero y quinto lugares de todas las dermatosis y representa de dos a cuatro puntos porcentuales del total de los pacientes dermatológicos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

Del 10 al 30 por ciento de las personas con el padecimiento tiene antecedentes familiares. El diagnóstico se efectúa mediante una lámpara de Wood: la luz ultravioleta manual hace que las áreas de piel con menos pigmento luzcan de color blanco brillante. También se puede hacer una biopsia de piel para descartar otras posibles causas de pérdida de pigmentación o exámenes de sangre para verificar los niveles de la hormona tiroidea u otras, al igual que los niveles de vitamina B12.

