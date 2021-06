Checo Pérez y su paso por Bakú; ¿por qué le va tan bien en Azerbaiyán?

Sergio "Checo" Pérez está ante una de las mejores posibilidades de la temporada para conseguir un podio más en su carrera, el primero desde que llegó a Red Bull Racing, ya que este fin de semana los monoplazas regresarán a la actividad en Bakú, Azerbaiyán, circuito que ya le ha traído grandes momentos al piloto mexicano a lo largo de su carrera.

El ahora polito de Red Bull ha tenido grandes recuerdos desde que pisó por primera vez Azerbaiyán, ya que en todas las carreras en este GP siempre ha calificado dentro de los primeros 8 de la parrilla y es donde ha logrado 2 de los 10 podios que ha obtenido a lo largo de su carrera como piloto de la F1.

Lo que pocos saben son algunos factores que han hecho que el piloto nacido en Jalisco, México tenga tanto éxito dentro de la pista de Azerbaiyán, misma que tiene que ver con el trazado de la pista, la forma de correr de Checo, entre algunos otros detalles sobre los autos.

Se tiene que mencionar que la idea de un podio en este Gran Premio en este fin de semana es bastante factible, ya que al contar con uno de los mejores coches de la temporada, es decir, uno de los mejores motores, se tiene que poner el nombre de Pérez dentro de los tres mejores, ya que en años anteriores ha logrado estar en el top.

El factor para el éxito de Pérez

Checo cuenta con uno de los coches más rápidos en esta temporada, por lo que la recta de 2km será factor importante para sacarle provecho al monoplaza, esto teniendo en cuenta que el circuito tiene una longitud de 6 mil 3 metros. además de se tiene que considerar que después de la recta están una serie de curvas de 90 grados, mismas donde se pierde toda la velocidad, es decir, tienen 2km para sacar la mayor ventaja posible.

Después de las curvas de 90 grados vienen unas rectas cortas para pasar a un tercer sector, mismo que está acompañado de un ritmo y curvas lentas, por lo que más allá de saber acelerar se debe tener en cuenta la parte del frenado y el saber rebasar para poder colocarse dentro de los mejores el domingo.

El problema de checo esta temporada

En lo que va del calendario de Fórmula 1, Sergio a realizado grandes carreras, mismas donde ha conseguido en diversas ocasiones ser nombrado el piloto del GP, pero todo esto no sirve de nada cuando no logra colocarse bien en la parrilla, es decir, desde que llegó a Red Bull no tiene buenas clasificaciones, por lo que si en esta ocasión logra colocarse bien podría tener un podio o por qué no su segundo triunfo en la F1.

