Me gustaría despedirme de los clavados con una medalla en Tokio 2021: Romel Pacheco

Luego de que Romel Pacheco anunció que los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021 marcará su retiro del deporte, el atleta y miembro del ejército mexicano ya ha asegurado su lugar para la justa olímpica y se dice preparado para afrontar la competencia este verano.

En entrevista para A la Una con Salvador García Soto, el clavadista olímpico, aseguró estar listo para afrontar la justa veraniega y destacó que le gustaría retirarse del deporte otorgando otra medalla al país.

Asimismo destacó los intensos meses de trabajo que ha tenido tanto por su reciente campaña política que lo llevó a ser ya diputado electo, así como por lo intensa que ha sido su preparación para las olimpiadas.

En ese sentido dijo estar agradecido con su equipo de campaña así como el deportivo, tras largos meses de mucha planificación y trabajo, sobre la campaña política se dijo contento de poder representar a toda esa gente a la que conoció y tuvo oportunidad de saludar.

Sobre su lugar ganado para los juegos olímpicos el atleta se dijo sentir muy bien en el proceso de control técnico selectivo, aunado a que destacó haber obtenido una diferencia de 80 y 50 puntos con los atletas que quedaron debajo de él, lo que le ayudará a ratificar su plaza olímpica.

En torno a su retiro, el atleta se dijo gustoso de que Osmar Olvera, sea quien heredé su legado pues incluso destacó que en él joven de 17 años, logró una puntuación mayo, lo que le da alegría pues sabe que el futuro de los clavados mexicanos está asegurado.

“Me da gusto que formas sea quien viene detrás de mí, me sentiría triste que me retirara después de Tokio y que no existiera nadie más de mí”, destacó el atleta.