Ciclista Jessica Salazar pide nueva valoración para ir a Olímpicos

El 29 de mayo fue la última vez que la subcampeona mundial Jessica Salazar tuvo contacto con representantes de la Federación Mexicana de Ciclismo y hoy, es por medio del website del Comité Olímpico Mexicano, que se entera de estar fuera de la selección nacional que competirá en los Juegos de Tokio 2020, a pesar de ser 4ª mundial, nueve veces Campeona Panamericana y actual No. 1 del mundo en 500m contrarreloj; hoy, la jalisciense confiesa que ha vivido momentos de ansiedad y de zozobra, pues tras siete años de buscar la clasificación olímpica, sin explicación la excluyeron del equipo.

“Estoy preocupada por el hecho de saber que está en riesgo una clasificación en la que estuve el 100 por ciento de las competencias. Prácticamente desde el 29 de mayo no descanso, no duermo por esta incertidumbre, aprieto los dientes, me duele la cabeza...no es lo mismo prepararte a Juegos Olímpicos concentrada, que estar pensando en algo que no debería, es un estrés innecesario que lamentablemente muchos atletas sufren”, comentó Salazar Valles en exclusiva para El Heraldo de México.

Jessica se ha preparado para potenciar su explosividad y arrancar a la mayor velocidad posible en un tramo de 250 metros y ser arrancadora en el equipo de velocidad; hoy es la 3ª mejor arrancadora del mundo.

Sin embargo, el 29 de mayo, a petición de la Federación Mexicana de Ciclismo, la jalisciense participó en un control nacional, con criterios que desfavorecieron su calidad explosiva. Salazar compitió al lado de Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo y superó a Verdugo por un segundo en los 500m detenidos; mientras Verdugo superó a Salazar por 0.2 segundos en 200m lanzados y después, en los 500m lanzados, por solo tres milésimas de segundo; y bajo esos resultados, la Federación determinó llevar a Yuli en lugar de Jessica.

“No hubo ningún control como arrancadora, no se tomó en cuenta la prueba en que soy pieza clave en la velocidad por equipos y eso de manera indirecta me perjudicó, porque soy especialista en dar una vuelta de 250m, puedo hacer 500m lanzados o 200m lanzados, pero mi especialidad son los 250m detenidos. Nosotros accedimos al control porque teníamos los resultados del proceso y era solo para checar que ninguna de las tres hubiera aflojado o estuviera fuera del rendimiento óptimo”, aclaro Jessica, quien nunca recibió una convocatoria que estableciera el evento como último filtro selectivo a Juegos Olímpicos.

“Nos toma de sorpresa esta incertidumbre. Es una presión enorme. Me gustaría estar presente en cualquier auditoría que tuvieran las autoridades deportivas para saber por qué fue mi desaparición de esta lista a Juegos Olímpicos y me dejaran claro cuales fueron los criterios de selección”, expresó la jalisciense de 26 años de edad.

Aun cuando ningún representante de la Federación Mexicana de Ciclismo se ha presentado en sus entrenamientos, la pedalista y su entrenador Iván Ruiz han enviado semanalmente controles de rendimiento al organismo y por ello más sorprende a la recordista mundial que la dejaran fuera de la justa.

“Es preocupante lo que está pasando en el ciclismo mexicano, pero mi compromiso es el mismo, no cambian las cartas del juego ni mi postura: quiero representar a México de una forma digna, estaré comprometida a seguir entrenando, dejar esto atrás y continuar con mi rumbo que son los Juegos Olímpicos y el futuro si Dios quiere estaremos peleando por el mejor resultado, por medallas. Es el compromiso a mi país, mi familia, a mis entrenadores y a mi misma: representar a México y estar orgullosa de lo que estoy haciendo”.

El pasado miércoles, el Comité Olímpico Mexicano publicó la lista oficial de deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en ella se incluyó a Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo como integrantes del equipo de velocidad, pero hasta el momento ninguna autoridad de la Federación Mexicana de Ciclismo ha hecho público el documento en el que confirme dicha información.

