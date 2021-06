Mikel Arriola busca aprovechar los 67 millones de aficionados al futbol mexicano en EU

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, señaló que el espectáculo del futbol mexicano debe mejorar, para lo que se estarán implementando una serie de cambios en el torneo, entre la que destacó el convenio con la MLS para explorar el mercado de EU y también incentivar el crecimiento de la liga femenil.

En entrevista con Adela Micha para el programa Me lo dijo Adela del Heraldo Media Group, Mikel Arriola explicó que lo anterior se debe a la decisión de explotar el mercado de Estados Unidos, porque en la Unión Americana hay más de 67 millones de aficionados que siguen los equipos de futbol de México.

Además, el presidente de la Liga MX detalló que ese país serviría para reactivar la economía de los clubes, debido a que la mayoría de la población ya fue vacunada contra el Covid-19 y existiría la posibilidad de que los estadios tengan cupo de hasta 100 por ciento.

Mikel Arriola expresó que el juego de estrellas entre la Liga MX y la MLS se está programando, pues se enfrentarán 26 jugadores mexicanos a 26 estrellas de la MLS, de igual forma se propuso la disputa del trofeo de Campeón de Campeones, por lo que se espera tener un cierre de año espectacular.

Incluso, una de sus principales iniciativas es que haya un mejor espectáculo al momento de jugar, ya que de los 90 minutos que duran los partidos, únicamente se están jugando entre 47 y 48 minutos, mientras que el resto del tiempo se desperdicia en faltas y constantes pausas por parte del grupo de árbitros.

Sin importar de que algunas de las mejoras han resultado polémicas, como la eliminación del gol de visitante, hay otras que buscan impulsar a los jugadores, como el impulso que se le está dando a la liga femenil.

Arriola contrastó las cifras y destacó que las mujeres tienen más minutos efectivos de juego, en comparación con la liga de hombres, esto luego de señalar que en la liga femenil hay más de 51 minutos efectivos de partido, pues entre ellas aguantan la rudeza.

Por otro lado, anunció que se trabaja en un proyecto para mejorar el salario de las jugadoras, quienes llegan a cobrar salarios de 4 mil pesos, lo que se ve poco equitativo con relación con los hombres, quienes obtienen hasta millones de pesos por temporada.

Por último, dio una mala noticia para los fanáticos del Club de Cuervos, ya que a pesar de la cantidad de aficionados que surgieron a raíz de la serie, el equipo no entrará de momento a la Liga MX, porque no se llegó a un acuerdo, sin embargo, Arriola no descartó que en unos años sea una realidad.

hmm