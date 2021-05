Liga MX: Mikel Arriola confirmó que ya no habrá gol de visitante en Liguilla

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, presentó los cambios que se esperan para el próximo torneo, esto teniendo en cuenta lo que se acordó en la Asamblea de Dueños, donde destaca la eliminación del gol de visitante como criterio de desempate en la Liguilla, la reducción de extranjeros, entre muchos otros.

El presidente de la Liga MX habló en conferencia de prensa para confirmar los acuerdos a los que se había llegado durante la Asamblea de Dueños previo a la Gran Final entre Cruz Azul y Santos Laguna, donde confirmaron la fecha para iniciar el próximo torneo, siendo el 22 de julio la fecha estipulada a pesar de contar con Copa Oro.

Dentro de las declaraciones se específico que la única forma en la que se puede cambiar algún partido de la primera jornada es por temas relacionados al Covid-19, fuera de este motivo no se podrán mover o reprogramar las fechas marcadas para comenzar el Torneo Apertura 21-22.

Estos son los cambios para la temporada 21-22

Mikel explicó que los cambios se dieron en tres área, deportivo, económico-comercial y control operativo-financiero, donde se destacó que se reducirá la multa para los clubes que deberían perder la categoría, ya que se había estipulado que el último lugar tenía que pagar una penalización de 120 millones de pesos, pero con los cambios solo pagarán 80 millones. Para el penúltimo lugar bajó de 70 millones a 47 millones y el antepenúltimo pagará 33 millones cuando anteriormente estaba estipulada en 50.

Otro de los cambios fue el de la reducción de extranjeros, donde se estipulo que los clubes no podrán contar con más de 10 jugadores no formados en México en sus plantillas, mientras que la regla de los extranjeros en el terreno de juego también sufrió modificaciones, ya que solo podrán contar con 8 no formados en suelo azteca durante los partidos.

Protocolo de conmociones: Mikel informó que para el año futbolístico 21-22 se implementará un protocolo de conmociones donde se pondrá a un médico imparcial para determinar si el jugador puede continuar o no, esto después de recibir un golpe en la cabeza.

