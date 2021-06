Mente Mujer: Automovilismo, mujeres al volante

Regina Sirvent es una estrella emergente en el automovilismo mexicano. Irrumpió en el deporte motor para convertirse en una figura dentro de la National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR, por sus siglas en inglés), una de las competencias más prestigiosas del mundo. Tiene 18 años, pero su percepción es determinante: pasión, adrenalina y familia.

“Mi recuerdo más importante es mi primer kart, me lo regaló mi abuelo cuando cumplí nueve años. Era piloto de rallys en la década de 1970 y fue campeón nacional. A mí siempre me gustaron las carreras; él lo sabía, por eso me lo obsequió”, dijo Regina.

Bajo el lema “en el automovilismo no hay hombres o mujeres, sino pilotos”, la joven se ha abierto paso en la industria. Después de ingresar a NASCAR a los 14 años, el pasado 9 de julio de 2020 consiguió una victoria importante durante la categoría subestelar de camionetas Mikel’s Truck, en el óvalo de Querétaro, que la convirtió en la primera mujer latina en ganar una carrera.

Su segundo triunfo llegó en este mismo serial celebrado en Aguascalientes, el 6 de noviembre del año pasado. “Una victoria es un sentimiento que no puedo describir: ves el resultado de todo tu trabajo, esfuerzo y sacrificio. He adquirido mucha experiencia; a veces cometo errores, pero el año pasado completamos una buena temporada”, afirmó la ex piloto de Grupo Andrade en 2020.

PONER EN ALTO EL NOMBRE DE MÉXICO

Actualmente, Sirvent participa con la escudería Car Motion en el campeonato Nascar FedEx Challenge, en su primera campaña en este serial de autos en nuestro país. “No he sentido presión por lo que hay alrededor. Creo que la mayor competencia es contra tu mente: no dejarte derrotar, porque a veces las carreras son difíciles”, mencionó Sirvent.

En febrero del presente año, la mexicana concretó un nuevo paso en su trayectoria profesional, tras integrarse a NASCAR Drive for Diversity, un programa para impulsar a jóvenes pilotos. Desarrollado en Estados Unidos, el proyecto ofrece una oportunidad para evidenciar que no importa la nacionalidad, el género o el color.

“El programa NASCAR Drive for Diversity se trata de eso. Somos cuatro pilotos seleccionados a nivel mundial. No sólo busco poner en alto el nombre de las mujeres, también el de los mexicanos y los latinos”.

La conductora se define como “confiable, honesta y respetuosa”; y los constantes sacrificios y el trabajo duro han resultado en una inspiración para mucha gente.

Impulsada por el piloto mexicano Daniel Suárez y por Danica Patrick, quien compitió en IndyCar y NASCAR, busca consolidarse en el juego. En el británico Lewis Hamilton ve un referente y a una persona con fortaleza mental, característica de un corredor de clase mundial. Un encuentro con el múltiple campeón de la Fórmula 1 representó un punto de inflexión en su trayectoria: “Me dijo que lo primero es confiar en uno mismo”, afirmó.

La joven piloto afronta una nueva temporada en NASCAR, en donde intentará conquistar una nueva victoria. “No sólo quiero ser piloto, sino una persona completa. Me encantaría impactar en las personas demostrando que si se quitan el miedo van a lograr grandes cosas. Me gustaría probar en Estados Unidos que los latinos y las mujeres tenemos ‘power’”, finalizó.

PROGRAMA DE ÉLITE

NASCAR Drive for Diversity nació en 2004 para impulsar la participación de mujeres y minorías. Los pilotos Daniel Suárez (México), Darrell Wallace Jr. (EU) y Kyle Larson (EU) egresaron de este programa. En mayo de este año, Regina Sirvent debutó en la categoría Challenge, disputada en Chiapas.

