Nahuel Guzmán narra incómodo momento con Julieta Venegas; ¡entérate por qué!

A través de su Instagram, el jugador de Tigres, Nahuel Guzmán ayer, 25 de mayo, publicó una foto donde se le puede ver a él, a su esposa y a Julieta Venegas sonriendo para las cámaras. Sin embargo, detrás de esa alegre imagen, hay una anécdota que resultó bastante ‘embarazosa’ para ambas celebridades.

Guzmán relata que estando en el aeropuerto de la Ciudad de México, su esposa Vero Nochetto, le advirtió de la presencia de una famosa en la fila y cuando volteó vio a Julieta Venegas y se quedó anonadado.

“Era @julietavenegasp, la flaquita que aparecía x Mtv 🎶 cuando era chico, ahistaba, a 3 metros de distancia”, escribió Guzmán.

Dice que cerca se encontraba Agustín Marchesin, su colega, y Nahuel le pidió que le tomara una fotografía con la cantante, a quien admiraba.

“Me le acerco con todo el carisma y la simpatía que me caracteriza 🤗, le pido una foto y ella accede amablemente. Una genia. Tan pero tan genia y simpática, que me animé a ir x más”, dice el portero, pero ese ‘más’ no sería la mejor jugada de su vida.

El portero cuenta que por querer pasarse de confianza con Julieta Venegas, le hizo un comentario inapropiado que tensionó el momento.

“Alguna idea extraña me puso en el papel de amigo. Nos acomodábamos para la foto… - "Felicitaciones" 😃 le dije. - "Porqué?" 🤔 me respondió sorprendida. - "Estas embarazada...", fue entonces cuando Nahuel Guzmán se da cuenta del gran error.

Incluso, Vero su esposa se queda perpleja al escuchar el comentario y ‘Marche’ su colega salta en carcajadas.

"-No, soy así panzoncita 😒..." ajustició con puñales en los ojos. Sin darme más opción que una retirada inmediata”, relata Guzmán, quien señala que las sonrisas fingidas de la foto eran producto del momento incómodo.

Ante todo esto, Guzmán dice que eso solo fue la punta del iceberg, ya que más tarde se toparon en el sanitario, y Julieta Venegas simplemente lo ignoró. Al menos le queda una enseñanza de ese suceso: “que los vestidos largos ajustados en la cintura no son solo para embarazadas”.

AV