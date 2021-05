Reportera en el Olimpo: Daniela Torres correrá el Maratón en Tokio 2020

El sueño de los periodistas deportivos es cubrir unos Juegos Olímpicos, y la reportera Daniela Torres estará en Tokio 2020 . Pero no escribirá de la justa, sino que representará a México en la prueba de maratón.

La joven consumó el mejor debut en la historia del 42 K femenino mexicano, al parar el reloj en 2:28 :55, durante el Xiamen Marathon & Tuscany Global Elite Race, en Italia.

El logro rebasó sus expectativas, pues correr era sólo un pasatiempo, hasta 2016.

“Trabajaba como reportera en el Instituto del Deporte de Querétaro. Siempre me ha gustado el deporte, estaba inmersa en ese ambiente, pero del otro lado; por mantener mi salud, lo más fácil era correr. Me invitan a un grupo de corredores y poco a poco me volví la mejor del estado, pero me estanqué”, dijo Torres Huerta, quien renunció a su desarrollo profesional.

“Seguía el camino que esperan de cualquier persona: estudias, trabajas, te independizas y, cuando se dio la oportunidad de entrenar con el profesor Enrique Hernández, fueron muchos meses de estrés, pensaba: ‘¿Cómo le voy a hacer económicamente?’, ‘¿cómo dejaré mi empleo?’. Era arriesgar todo, pero mi padre me comentó: ‘Todavía eres joven, si no funciona no pasa nada, ya sabes ganarte la vida’. Por fortuna se dieron bien las cosas”, expresó la atleta de 26 años.

De pequeña, Daniela acompañaba a sus papás en carreras recreativas; dio sus primeros pasos en el atletismo en Querétaro, donde nunca creyó que pasaría de escribir a ser la protagonista.

“Se posponen los Olímpicos y me da tiempo de hacer una mejor preparación. Admiro a Úrsula Sánchez, a Brenda Flores y Madaí Pérez; competir con ellas es una inspiración”, confesó la fondista, una de las tres clasificadas al maratón olímpico, donde esta reportera será la noticia.

Por Katya López Cedillo

maaz