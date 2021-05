“Como volver a debutar”, así ven los luchadores el regreso de los fans a la Arena México

Tuvo que pasar más de un año para que el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) anunciara el regreso del público a la Arena México. Este acontecimiento era el más esperado por los luchadores, quienes saben la importancia que tienen los fans para alimentar y darle vida a este deporte espectáculo.

Elementos como Bárbaro Cavernario, quien durante la pandemia sufrió una lesión que lo alejó de los cuadriláteros, compara este retorno con los sentimientos que experimentó en sus inicios como gladiador profesional.

“Hay nerviosismo y estoy un poco temeroso, pero estoy contento, es como si volviera a debutar, son emociones que no se pueden interpretar con palabras. Ahora vamos a demostrarle a esos 500 aficionados por qué Bárbaro Cavernario fue seleccionado, con esos pocos compañeros, que somos privilegiados de estar en este primer cartel”, mencionó El Rey del Garrote.

Incluso, señaló que el tener fans en las arenas es importante para pactar fecha con El Felino, por el cabellera contra cabellera que estuvo en pausa debido a la pandemia por coronavirus.

Euforia, quien estará en el cruce estelar haciendo equipo con Carístico y Místico, no escondió su emoción por ver gente en las butacas de La Catedral de la Lucha Libre. Dijo que está deseoso de sentir el recibimiento del público, luego de que abandonó Los Guerreros Laguneros por rencillas con Último Guerrero.

“Espero con impaciencia e incertidumbre cómo me van a recibir. No me considero técnico, soy un luchador verdadero que no estoy en un solo bando, y voy a estar esperando que la gente decida si me quedo de rudo o técnico”, indicó.

La cartelera de este viernes en la Arena México la abrirá El Hijo del Villano III, quien en compañía del Templario, enfrenta a Stuka Jr. y Flyer. El heredero de La Pantera Rosa asumió la gran responsabilidad de estar en la primera lucha, y sabe que es el momento idóneo para demostrar su potencial.

Recordó que le tocó estar en la última función con público, y ahora participará en el regreso. “No importa si son 10, 20 o miles de asistentes, lo que importa es dar lo mejor de uno mismo para ellos”, aseveró.

