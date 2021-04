NFL: Mexicano Alfredo Gutiérrez sueña con jugar en EU

El mexicano Alfredo Gutiérrez, quien participó en el Pro Day en la Universidad de Florida, intenta llegar en 2021 a la National Football League (NFL). A partir del Programa Internacional, el originario de Tijuana busca un lugar en alguna de las 32 franquicias del mejor futbol americano del mundo.

“En tres meses me veo en un equipo, porque me siento preparado, he mejorado mucho como jugador. En un año me veo listo para jugar dentro del roster de 55 y en tres años me veo quedando campeón; no estaría mal”, mencionó Gutiérrez en videoconferencia de prensa.

El exjugador de los Borregos del Instituto Tecnológico de Monterrey valoró su paso por la preparatoria, además del apoyo que ha recibido por parte de todos los coachs del equipo. Asimismo, señaló que su compatriota Isaac Alarcón, jugador de los Cowboys de Dallas, ha sido indispensable durante su formación.

“Es alguien muy importante en el proceso, me ha ayudado bastante. A veces tengo que recurrir a él para que me vuelva a meter al camino, me tranquiliza, me dice que le eche ganas. Somos buenos compañeros y amigos”, aseguró el mexicano.

“En el TEC aprendí a no rajarme, es un lema que tenemos en Borregos. Somos jugadores que no nos rajamos, eso es lo que busca la NFL: personas que aguanten y tengan fortaleza mental. La mentalidad es super importante, si entregas todo te van a voltear a ver, es lo que he aprendido”, agregó.

El liniero ofensivo reconoció que cuando inició la pandemia habló como Rolando Cantú, ex jugador de los Cardinals de Arizona, quien lo ayudó para poder entrenar: “Me aislé de todo para luchar por este sueño. Él nunca ha dudado de mí, me dice que tengo que estar preparado para cuando se presente la oportunidad.

“El primer punto es llegar a un equipo, pero me siento muy bien preparado para este programa. He cambiado, lo negativo está en el pasado. Soy alguien nuevo y físicamente me siento en un nivel en el que no había estado; espero ser seleccionado en algún equipo”, sentenció Alfredo Gutierrez.

Por: Emilio Pineres

