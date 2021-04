Juan Reynoso destaca la actitud y el sacrificio de la plantilla del Cruz Azul

El director técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso, alabó la actitud y compromiso de sus jugadores, y afirmó que a pesar del 1-3 ante Toronto como visitante, la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf no está resuelta:

“Estamos halagados de la respuesta de los muchachos, es espectacular, su profesionalismo y jerarquía, sacrificar el ego por el equipo. No debemos agrandarnos, queda un partido, hay que corregir cosas, vamos a descansar, no queremos acumular tantas horas de viaje. Varios retomaron su nivel y eso me deja tranquilo”.

Dice que una de las claves del éxito ha sido la congruencia: “Ese es el sello del equipo, entre el hacer y decir, por parte de todos, no sólo del cuerpo técnico, y vamos partido a partido. Viene Tijuana en la liga y hay que pensar en ellos”,

El peruano entiende que todos sus jugadores quieren estar en la cancha y las rotaciones a veces son complicadas:

“Las reglas estuvieron claras desde el principio, les dije que eso iba a ser así y mientras seas claro con ellos, es mejor para todos. Estoy satisfecho de que ellos lo están asimilando bien”.

Por su parte, Luis Romo aseguró que sueña con el doblete, pero que no pueden confiarse a pesar del buen paso: “Primero que nada ser conscientes de que tenemos que matar al rival, eso nos ha enseñado la experiencia, tenemos que estar bien concentrados para el partido de vuelta. Eso nos va a llevar al objetivo, el ir el paso a paso”.

Por: Oscar Zamora

