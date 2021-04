¡Confirmado! 'Tuca' Ferreti no continuará en Tigres; Liga MX decidió no renovar su contrato

Luego de que surgieran diversos rumores y teorías que señalaban que el 'Tuca' Ferreti podría no continuar como director técnico de Tigres, ahora se ha confirmado su salida del equipo felino. Esto después de que se informara que la directiva de los Tigres de la UANL, habrían sostenido una junta, la tarde del pasado jueves 22 de abril.

En esta reunión, en la que estuvo presente el presidente del Comité de Enlace Cemex - Sinergia Deportiva, Mauricio Doehener, le notificó directamente a Ferreti que ya no lo tienen contemplado como director para el próximo torneo. Esto quiere decir que el 'Tuca' se despedirá del equipo en el que estuvo al frente durante siete años, y que se ha considerado como el técnico más exitoso del cuadro regiomontano.

De acuerdo a distintas versiones extraoficiales, señalan que los directivo de Tigres decidieron no renovar el contrato, lo cual se lo informaron dos días antes del Clásico Regio 125, contra Rayados, el cual se tiene programado para mañana sábado 24 de abril, y que sería el último en su trayectoria con el equipo felino.

Actualmente, Tigres está en la recta final, en el torneo Liga Mx, el Clásico Regio, sería la jornada número 16 de 17. Sin embargo, este no sería el final del grandioso 'Tuca' Ferreti,

Aún no se ha esclarecido cuál o cuáles sean las razones por las que renovarán su contrato, sin embargo, los rumores sobre este tema no dejan de salir. Puesto que se habla de ciertas actitudes por parte del 'Tuca' que no fueron bien vistas por los directivos. Entre ellas sus justificaciones ‘vagas’ sobre algunas derrotas.

Además, esta presente el caso de, que se dice que por órdenes del Tuca, un aficionado felino fue retirado del Estadio Universitario por, supuestamente, reclamarle que le diera minutos a Leo Fernández, durante un partido contra las Águilas del América.

No obstante, el final del 'Tuca' Ferreti en la Liga MX, no se ve pronto. Otros rumores señalan, que mientras que en Tigres, lo podría sustituir Miguel 'El piojo' Herrera, el 'Tuca' podría ahora ser contratado como director técnico de las Chivas de Guadalajara.

AV