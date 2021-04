América vs Cruz Azul: Sólo uno dará un golpe de autoridad

América y Cruz Azul tienen hoy un juego clave por el liderato del Guard1anes 2021, dentro de la Jornada 15, en el Estadio Azteca.

La Máquina es el actual líder, con 36 puntos, mientras que las Águilas, segundos, con 34. Ambas escuadras ya aseguraron su lugar en los cuartos de final, y además, tienen el poderío a la ofensiva: los azulcremas lideran con 23 anotaciones, mientras los Cementeros son terceros, con 21.

En caso de un triunfo de las Águilas empatan su récord de victorias consecutivas en un torneo (8). Y La Máquina busca su juego ganado 13 en fila, para establecer una nueva marca en el futbol mexicano, separándose del Necaxa (1934-1935, era amateur) y León (Cl. 2019).

Desde que se vieron las caras en la final del Ap. 2018, América sólo ha vencido una vez en seis partidos a Cruz Azul, donde los celestes han ganado en tres ocasiones por dos empates.

Guillermo Ochoa acepta que lo que pase hoy puede influir en el estado anímico, a pocos días del final del torneo regular.

“Ellos (Cruz Azul) pelearán por lograrlo (el título) después de tantos años, tienen ese pendiente con la afición, que es muy grande”, dijo Memo.

Por su parte, Ignacio Rivero pidió sólo enfocarse en ganar.

“Es una lucha por el liderato. Los dos hemos hecho las cosas bien. Esperemos ganar y que la gente lo disfrute”, finalizó.

DATOS RELEVANTES

38 juegos de Ochoa, tras su vuelta de Europa (2019).

7 tantos de Jonathan Rodríguez en este torneo.

El DT cementero, Juan Reynoso, no estará en la banca por primera vez en todo el torneo.

El martes 27 de abril comienzan los encuentros de ida de los cuartos de final de la Concachampions: Cruz Azul visita al Toronto FC y al día siguiente, América viaja para enfrentar a Portland Timbers.

HOY AMÉRICA vs CRUZ AZUL

21:05 hrs. Estadio Azteca Canal 5 y TUDN



OTROS JUEGOS PARA HOY

17:00 hrs. / ESPN

At. de San Luis vs. Puebla



19:00 hrs. / Afizzionados

Chivas. vs. Tijuana



Por Óscar Zamora

maaz