Padre de Checo Pérez regalará tequila a quién le atine a la posición final del mexicano en el GP de Imola

Mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, Antonio Pérez Garibay, padre de Sergio Pérez, invitó a sus seguidores a dar sus pronósticos sobre la posición en el cual quedará el piloto mexicano, tanto en la ronda de calificación como en la carrera del próximo domingo en el Gran Premio de la Emilia Romagna en el cirucito de Imola. Para aquellos que participen y acierten la posición final de Checo se llevarán una botella de tequila de la marca del piloto azteca, como regalo de Antonio Pérez.

"Vamos a regalar Tequila Sergio Pérez por favor estén atentos vamos a empezar con 3 botellas para personas que vivan en guadalajara Bandera de México este fin de semana. Díganme en qué lugar termina Checo este domingo y en qué lugar califica. Las 3 botellas serán para los 3 primeros que adivinen la calificación y la carrera. Los ganadores son de cualquier parte del mundo Globo terráqueo con Europa y África suerte Trébol de cuatro hojas y ayúdenme entre todos a saber quiénes son los 3 primeros ganadores", se puede leer en su tuit.

Vamos a Regalar Tequila Sergio Perez por favor esten atentos vamos a empezar con 3 botellas para personas que vivan en guadalajara uD83CuDDF2uD83CuDDFD este fin de semana. Díganme en que lugar termina Checo este domingo y en que lugar califica gracias saludos — Antonio Pérez (@APerezGaribay) April 13, 2021

Por otro lado, Antonio Pérez actualmente candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para diputado plurinominal en Jalisco.

Hay que recordar que en el Gran Premio de Bahréin, Sergio Pérez realizó una buena carrera y finalizó en la quinta posición, para sumar 10 puntos en el campeonato. Por otro lado Max Verstappen, compañero de Pérez finalizó en segundo lugar.

Sergio Pérez: "Espero estar en la lucha por el podio y, con suerte, por la victoria"

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) ha afirmado, en vísperas del Gran Premio de la Emilia Romagna, segunda prueba del Mundial de Fórmula 1, que en Imola (Italia) espera poder estar de nuevo "en la lucha por el podio y, con suerte, por la victoria".



"Mi objetivo es hacer una buena carrera y estoy deseando que llegue el fin de semana. Espero que en Imola podamos volver y estar en la lucha por el podio y, con suerte, por la victoria", explica Pérez en una entrevista que difunde el equipo Red Bull Racing.



"A diferencia de Baréin, la clasificación es muy importante en Imola, ya que allí apenas se puede adelantar, pero me gusta", agrega.



Al recordar el Gran Premio de Baréin, en el que salió desde la calle de garajes y acabó quinto, 'Checo' Pérez dice: "Fue realmente accidentado. Pensé que la carrera había terminado incluso antes de empezar, pero tuvimos suerte de que el coche funcionara".



"Siempre es importante maximizar los días malos y sacar el máximo provecho de ellos, y al final fue una recuperación de carrera muy positiva con algunos buenos puntos conseguidos para el equipo", agregó.



Pérez cree que "también era muy importante conducir esos kilómetros y completar la distancia de carrera para ponerse al día rápidamente con el coche, el equipo y todos los procesos".



Sobre lo que se le pasó por la cabeza en la vuelta de formación cuando el coche se paró en la pista, el mexicano señala: "No tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero mantuve la calma. Todo se apagó: la radio, la telemetría... Todo estaba totalmente apagado y por un momento no pude hacer nada".



"Estuve a punto de salir del coche y en ese momento conseguimos volver a encender el coche. Al final, creo que hemos tenido mucha suerte de que me haya quedado en el coche y hayamos podido reanudar la marcha, aunque hayamos tenido que empezar la carrera desde el 'pit lane'", recuerda.

Con información de EFE

mavr