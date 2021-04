Tigres vs América: ¿Ya es un clásico del futbol mexicano? Hoy hay un nuevo capítulo de la rivalidad

En México existen diferentes clásicos y derbis. Está el Chivas vs América, Tigres vs Monterrey, Chivas vs Atlas y Pumas vs América. Pero hay un juego que en la década reciente se ha repetido en varias ocasiones, en Liguilla, en finales y hasta en la Liga de Campeones de Concacaf. Hablamos del Tigres vs América.

Estas dos instituciones son las más ganadoras del futbol mexicano en la década reciente. Desde 2010, América tiene tres títulos de Liga MX, 2 de Copa MX y uno de Concacaf. Por su parte, la oncena de Ricardo Ferretti ha ganado cinco títulos de Liga MX, uno de Copa MX, tres de Campeón de Campeones, uno de la Liga de Campeones de Concacaf y fue subcampeón de la Copa Libertadores en 2015 y de la Copa Mundial de Clubes 2020.

Además, el poder adquisitivo de ambas instituciones y lo extenso de sus plantillas hacen que estos enfrentamientos se hayan convertido en uno de los más esperados cada seis meses. Por esa razón, muchos aficionados ya consideran el duelo entre regios y capitalinos como un clásico.

¿Tigres vs América ya es un clásico?

FOTO: Archivo

¿Ya es un clásico?

Además de los partidos en la liga y Liguilla, América y Tigres se han enfrentado en cinco finales, tres de ellas en la década reciente. América logró el bicampeonato de la Concacaf Liga de Campeones al vencer a Tigres en la final de la temporada 2015-16.

Además, se han enfrentado en el duelo por el título en de la Liga MX en dos oportunidades. Cada bando ganó una de esas series. Tiigres en el Apertura 2016, cuando venció a los de Copa en penales. Y América en el Apertura 2014, tras ganar en la vuelta 3-0 y vencer en el global 3-1 a los felinos.

A este partido llegan en condiciones muy diferentes. América es el segundo lugar de la competencia, con 31 puntos en 13 partidos disputados. Por su parte, Tigres es el lugar 11,con sólo 15 unidades en 12 juegos.

A pesar de las circunstancias en las que llegan, seguramente este partido será muy emocionante. El duelo se podrá ver, hoy a partir de las 9 de la noche en la pantalla de Canal 5 y TUDN en televisión de paga.

¿Es un clásico o no el Tigres vs América? Hoy es un buen día para decidirlo.

gka