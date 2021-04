Urías y González, a crecer su legado en la MLB 2021

Víctor González consiguió la victoria, Julio Urías se adjudicó el salvamento y los Dodgers de Los Ángeles conquistaron la Serie Mundial en octubre del año pasado. Hoy inicia la Temporada 2021, donde ambos buscan convertirse en los primeros bicampeones mexicanos en la historia de la MLB.

Tras completar una histórica campaña, Urías y González se unieron al selecto grupo de peloteros nacionales que se consagraron en Las Mayores. Horacio Piña con los Athletics de Oakland, en 1973, fue el primero en conseguirlo, mientras que Sergio Romo es el único con múltiples títulos (tres), aunque no consecutivos, todos con los Giants de San Francisco.

Víctor es de Nayarit y Julio de Sinaloa, González tiene 25 años y Urías 24, pero los dos son compañeros desde su formación en la Academia de los Diablos Rojos en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. “Qué bendición llegar juntos a Ligas Menores en 2012 y ganar una Serie Mundial en 2020. Es algo muy bonito”, valoró Urías.

“Él me viene ayudando desde muchos años atrás, me ha brindado muchos consejos. Estoy muy agradecido, si no me hubiera apoyado, tal vez habría sido más difícil. Trabajamos para mantener el equipo unido y conseguir el mismo resultado”, reconoció González.

La figura de los lanzadores trascendió en octubre, cuando El Culichi completó el último out del partido para asegurar el primer campeonato del equipo desde 1988. Las inevitables comparaciones con Fernando Valenzuela llegaron rápidamente; sin pensar en ellas, los peloteros intentarán agigantar su legado en el beisbol estadounidense.

“Todos estamos haciendo nuestro propio trabajo. Fernando (Valenzuela) sólo va a haber uno, todo lo que hizo por este equipo (Dodgers), por esta ciudad (Los Ángeles) y por todo el beisbol fue algo increíble. A nosotros nos toca hacer nuestra propia carrera”, mencionó Julio Urías, quien tiene garantizado un lugar en la rotación abridora.

Como los máximos favoritos en las Grandes Ligas, los Dodgers inician su camino en pos de refrendar el título. Siete meses de actividades, 162 juegos de temporada regular, 29 equipos y dos rivales directos: Padres de San Diego en la Nacional y Yankees de Nueva York en la Americana, en una campaña donde Urías y González buscan el primer bicampeonato mexicano en la historia de la MLB.

Bullets

Yankees de Nueva York, último bicampeón (1998-2000).

Siete monarcas distintos en los últimos siete años

Los Dodgers nunca han conseguido ligar gallardetes.

Los de Los Ángeles tienen siete títulos de Serie Mundial.

En 7 de los últimas 12 Series Mundiales ha habido un campeón mexicano.

Urías inicia su sexta campaña; González, su segunda.

Números

136 mexicanos han jugado en las Grandes Ligas.

15 mexicanos han sido campeones en la MLB.

3 mexicanos han ganado con los Dodgers (Valenzuela, Urías y González).

2,430 partidos de temporada regular.

10 equipos clasifican a postemporada (cinco por liga).

JUEGOS PARA HOY

11:05

Blue Jays - Yankees

11:10

Indians - Tigers

12:10

Orioles - Red Sox

12:10

Twins - Brewers

12:20

Pirates - Cubs

13:05

Braves - Phillies

14:10

Dodgers - Rockies

14:10 / TUDN

D-Backs - Padres

14:10

Cardinals - Reds

14:10

Rangers - Royals

14:10

Rays - Marlins

17:09

Mets - Nationals

20:05

White Sox - Angels

20:07

Astros Athletics

20:10

Giants - Mariners

Julio Urías

Nacimiento: 12 de agosto de 1996 en Culiacán, Sinaloa

Debut: 27 de mayo de 2016

Juegos / Aperturas: 78 / 38

Récord / Efectividad: 12-7 / 3.20

Entradas Lanzadas / Ponches: 239.0 / 232

Víctor González

Nacimiento: 16 de noviembre de 1995 en Tuxpan, Nayarit

Debut: 31 de julio de 2020

Juegos / Aperturas: 15 / 1

Récord / Efectividad: 3-0 / 1.33

Entradas Lanzadas / Ponches: 20.1 / 23

Mexicanos en el róster activo

Víctor González Dodgers

Julio Urías Dodgers

Ramón Urías Orioles

Alex Verdugo Red Sox

Luis Cessa Yankees

Alejandro Kirk Blue Jays

Óliver Pérez Indians

José Urquidy Astros

Sergio Romo Athletics

Luis Urías Brewers

Giovanny Gallegos Cardinals

Joakim Soria Diamondbacks

Mexicanos en el róster 40-Man (menores):

Humberto Castellanos Diamondbacks

Víctor Arano Braves

Manuel Rodríguez Cubs

Luis González White Sox

Isaac Paredes Tigers

Gerardo Carrillo Dodgers

Por Emilio Pineres

dza