Cuatro mujeres comandan al Tricolor con la misión de trascender

Ellas tienen el mando y quieren hacer historia. Por primera vez las selecciones nacionales femeniles mexicanas son dirigidas por mujeres en todas sus categorías: Mónica Vergara en la Mayor; Maribel Domínguez, en la Sub 20; Ana Galindo es timonel de la Sub 17 y Karla Maya, en la Sub 15.

Su presencia no es casualidad. Tienen claro el objetivo, no sólo de asistir de manera constante a las principales competencias como la Copa del Mundo, a la que no se va desde 2015, o a Juegos Olímpicos, cuya única presencia fue en Atenas 2004. Están dispuestas a que México sea potencia en el futbol internacional.

Cada una de ellas vivió diversas etapas de los entrenadores de apellido Cuéllar: Leonardo de la Mayor –1998 a 2016– y, Christopher, su hijo –DT Sub 2017 (2011 a 2016), Sub 20 (2016 a 2019) y de la Mayor (2019 a 2021)–, así como Roberto Medina (en la Sub 20, de 2010 a 2016 y en las de sin límite de edad de 2016 a 2019), y ahora aspiran a que este nuevo impulso sea permanente en su favor.

A sus 42 años, la goleadora histórica del Tri femenil, y con paso destacado en ligas como la WUSA de EU y la Liga de España, con el FC Barcelona, por una campaña en 2005: Maribel Domínguez, disfruta su nueva faceta y agradece el avance que ha tenido el futbol de mujeres en México, después de años de lucha, con la profesionalización de la Liga MX Femenil, la cual nació el 5 de diciembre de 2016 y se puso a trabajar seis meses después en 2017.

“La Liga Femenil MX ha tenido un cambio fenomenal. A diferencia del primer torneo, hoy se ve una diferencia en el aspecto físico, táctico y estructural. Y gran parte de ello ha sido por el gran apoyo de los clubes y la Federación (Mexicana de Futbol). Vamos por el camino correcto”, dijo Marigol, como también se le conoce cariñosamente.

Domínguez ve con agrado que las mujeres jóvenes cada vez se interesen más en el futbol, algo que hace unos 10 o 15 años no sucedía.

“Es señal de que estamos haciendo bien las cosas y de que esto va a mejorar, porque cada vez somos más aceptadas, pero tenemos que trabajar más para que esto crezca”, reconoció la capitalina.

La hoy estratega de la categoría Sub 20 no siente que haya una brecha tan grande entre hombres y mujeres en el futbol.

“Tenemos las mismas oportunidades, y los chicos lo están aceptando. Tan es así, y lo he visto, que muchos de ellos se acercan a darles consejos a las jugadoras. Es un cambio que se debió haber dado desde hace tiempo, pero también es un reconocimiento a nuestra labor. Falta avanzar en muchos aspectos, y sólo con trabajo y con el tiempo lo lograremos”, finalizó.

LAS ELEGIDAS

Mónica Vergara

Selección: Mayor.

Edad: 37.

Copas del Mundo como jugadora: 1 (1999).

Dato: Entrenadora de México subcampeón mundial Sub 17 en 2018.

Maribel Domínguez

Selección: Sub 20.

Edad: 42.

Copas del Mundo como jugadora: 2 (1999 y 2011).

Dato: Goleadora histórica de la selección femenil mayor con 82 anotaciones.

Ana Galindo

Selección: Sub 17.

Edad: 35.

Copas del Mundo como jugadora: 0.

Dato: Auxiliar técnico del América en el título del Apertura 2018.

Karla Maya

Selección: Sub 15.

Edad: 46.

Copas del Mundo como jugadora: 0.

Dato: Experiencia como auxiliar en selecciones menores (Sub 15), así como en la UIC y en la Ibero.

Numeralias

3 Mundiales mayores (1999, 2011 y 2015).

2004 Única participación olímpica (en Atenas).

7 participaciones en justas Sub-20.

1 Subcampenato Sub 17 en 2018.

PASES EN CORTO

En 2004, Maribel Domínguez estuvo cerca de jugar en el equipo varonil del Club Atlético Celaya, pero al final, la FIFA rechazó el fichaje.

Ana Guevara ha sido un ejemplo de motivación y lucha para el futbol femenil, aseguró Marigol.

"El empoderamiento de la mujer es importante, cada vez tenemos más presencia en el futbol, nos lo hemos ganado a pulso, con mucho trabajo y con oleadas de mujeres valientes que se han abierto camino” Mónica Vergara, DT Selección femenil mayor.

Cada vez hay más espacios formativos para las niñas. No importa el género;, si juegas futbol ya estás fomentando la igualdad, el respeto y la socialización” Ana Galindo, DT Selección femenil Sub 17.

Por Oscar Zamora

