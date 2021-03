A ‘Canelo’ lo critican por todo: Mauricio Sulaimán

Saúl ‘Canelo’ Álvarez no debe ser juzgado por enfrentar a Avni Yildirim, a quien venció con un contundente KO apenas en el tercer episodio, el fin de semana pasado, y que no fue un rival a su nivel ni a su elección, según explicó Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Álvarez Barragán heredó un pleito que tenía dos años pendiente, aún antes de que él fuera el poseedor del cinto verde y oro supermediano.

“Asumo la responsabilidad, no es de ‘Canelo’. Seguimos el reglamento del CMB, pero no fue la pelea que esperábamos y se necesita hacer una revisión al reglamento. Así como se esperaba que el Super Bowl fuera un gran evento y fue un partido aburrido y sin expectativas. Me quedo con la grandeza de ‘Canelo’. Lamentablemente el turco se enfrentó al boxeador más importante del mundo y del momento. ‘Canelo’ lució espectacular: fuerte, potente, preciso y cuando el turco quiso tirar, no lo logró. Hubo un dominio total, Yildirim se vio superado, pero ‘Canelo’ conquistó a Miami que es el epicentro de Latinoamérica”, expresó Sulaimán Saldívar.

La deuda que heredó Canelo

Desde 2019, Yildirim cayó ante el estadounidense Anthony Dirrell en controvertido combate: aunque el otomano ganaba por puntos, perdió al recibir un cabezazo que mermó su regreso al centro del ring.

Dirrell se enfrentó así a David Benavidez, monarca verde y oro de las 168 libras y lo superó; sin embargo, ante la calidad que había mostrado Yildirim, el CMB lo nombró “retador mandarorio” para que se midiera ante Benavidez. El pleito debió hacerse en la primavera de 2020 pero la pandemia impidió viajar al europeo, Benavidez se enfrentaría al boricua Alexis Angulo, y como el monarca no dio el peso en la báscula perdió el cetro.

Para diciembre, con el título mundial verde y oro de las 168 libras vacante, ‘Canelo’ levantó la mano para conquistarlo y así quedó el fajín sobre la mesa en la velada ‘Canelo’ vs. Smith, con la condición de que el ganador se midiera al aún retador mandatorio Yildirim.

“Tomo toda la responsabilidad. Seguimos el reglamento pero lamentablemente el boxeador que se ganó el derecho no fue el mismo dos años después. Me quedo con una gran demostración de ‘Canelo’: los hechos lo tienen como el máximo representante del boxeo mundial y el máximo representante del deporte mexicano y por estar en esta posición, a Canelo lo critican por todo”.

Mandatorios, causa justa

La regla del ‘retador mandatorio’ la diseñó el CMB en virtud de impulsar a peleadores que, a pesar de tener calidad para vencer a los dueños de los títulos mundiales, se quedaban a espera de que el monarca les diera oportunidad para retarlos.

“Como ‘Mantequilla’ Nápoles que debió esperar seis años. El retador oficial tiene derechos ante la ley para que puedan tener una pelea obligatoria. Algunos que fueron retador oficiales ganaron sus combates, como: Humberto ‘Chiquita’ González, Oscar De la Hoya o Lennox Lewis”, agregó.

“A ‘Canelo’ se le debe de reconocer que siguió el reglamento dispuesto para continuar el camino a unificar su división, con la meta de establecer un récord único: sería el primero en unificar todos los títulos Supermedios en la historia”, compartió.

‘Canelo’ tendrá tres pleitos más

Después del pleito reglamentario con Yildirim, el 8 de mayo ‘Canelo’ enfrentará al británico Billy Joe Saunders, Campeón Mundial de la Organización Mundial de Boxeo y en agosto a Caleb Plant, monarca de las 168 libras por la Federación Internacional de Boxeo. En noviembre cerrará la campaña con rival por confirmar, aunque el propio Benavidez ya alzó la mano para ser su último retador del 2021.

POR KATYA LÓPEZ CEDILLO

