Sueldo de la Liga MX Femenil no alcanza ni para pagar el recibo de luz, asegura exjugadora

Las futbolistas de la Liga MX Femenil están pasando por una difícil situación desde antes de la pandemia, sin embargo ahora volvió a tomar trascendencia, luego de las declaraciones de una exjugadora.

Se trata de la exportera de Rayadas del Monterrey y Necaxa, Balbina Treviño, quien sacó a la luz el caso de una jugadora que se quedó sin dinero tras pagar la renta del lugar donde vive, por lo que pide ayuda para poder pagar la cuenta de luz.

En busca de cuidar el trabajo de la jugadora, el guardameta no dio a conocer el nombre de la deportista afectada, pero sí busca de que las autoridades de la Liga MX Femenil que atiendan este tipo de casos para poder establecer una reglamentación que contemple una base económica que sea digna para las futbolistas.

"Hola Balbi buenas tardes, quería pedirte un favor, cuenta que pagué renta y así me quedé sin dinero y me faltó para pagar agua y luz. Y quería ver si podría ayudarme por favor, es que se me fue el dinero. Porque como me voy sola a mis terapias, el Uber pues me sale muy caro y voy dos veces al club. Quería ver si podías ayudarme", se lee en el mensaje compartido por Treviño.

Por otro lado la exjugadora señaló que es increíble que una jugadora de Primera División no pueda cumplir con los gastos básicos para poder jugar futbol.

Imagen de la conversación. Foto: Especial

¿Cómo son los salarios de la Liga MX Femenil?

Actualmente cada club es libre de decidir, ofrecer y negociar el salario para sus futbolistas, pues no existe un mínimo establecido por reglamento, por lo que muchas veces los ingresos económicos de las atletas suelen ser demasiado bajos.

Cabe señalar que la juagadora de Chivas de Guadalajara, Alicia Cervantes, informó que su sueldo en Atlas (su equipo en ese entonces) era de mil 500 pesos mensuales.

