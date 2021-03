Aplican vacunas a deportistas mexicanos que participarán en Tokio 2020

El Comité Olímpico Mexicano (COM) dio a conocer este jueves en sus redes sociales que se inició el proceso de vacunación contra la covid-19 de los deportistas que se preparan para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.



"El COM celebra que se le haya dado seguimiento a la gestión que realizó nuestro presidente Carlos Padilla con el presidente mexicano Andrés López Obrador y que hoy se vea cristalizada al aplicarse la vacuna Sputnik V contra covid-19 a deportistas rumbo a Tokio 2020", presumió la institución en Twitter.



Los deportistas recibieron la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V en el Centro Nacional de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento en el que instaló una burbuja desde el 27 de febrero en la que distintos atletas reanudaron sus entrenamientos para Tokio 2020.



Entre los competidores que recibieron su primera dosis están los saltadores Alejandra Orozco y Jahir Ocampo, así como el taekwondista Bryan Salazar.



México inició la campaña de vacunación contra la covid-19 el 24 diciembre y hasta el momento ha aplicado 4,7 millones de dosis, que han sido en su mayoría para personal de salud y adultos mayores.



El presidente del COM, Carlos Padilla, aseguró que espera que 150 deportistas representen a México en Tokio y que tanto ellos como toda la delegación mexicana, que incluirá a entrenadores y staff, reciban alrededor de 500 dosis de las vacunas contra la covid-19.



Padilla confía que México mejore la cosecha de medallas de los pasados Juegos Olímpicos Río 2016 cuando el país logró cinco medallas, tres de plata y dos de bronce.



El mexicano es optimista en que los mayores éxitos se den en taekwondo, saltos, tiro con arco y en algunos de los equipos que han clasificado en béisbol y sóftbol.

Con información de EFE.

rcb