Drew Brees, anuncia su RETIRO, después de 20 años en la NFL y 15 con la escuadra de los Saints: VIDEO

El quarterback campeón de la NFL en 2009, Drew Brees, confirmó en su cuenta oficial de redes sociales que se retira tras 20 años de jugar el futbol americano profesional y de haber sido uno de los hombres más queridos en toda la historia y organización de los Saints de Nueva Orleans.

En un inicio, Brees vivió los primeros años de su vida en la NFL con la escuadra de los Chargers de Los Ángeles, pero cuando anteriormente jugaban en San Diego, en la etapa donde le tocó estar al legendario quarterback, quien es uno de los máximos referentes en yardas por pase de la historia de la liga.

Un momento inolvidable para Drew Brees será el momento en el que ganó el Súper Bowl XLIV con la camiseta de los Saints, cuando derrotó en un gran duelo a la escuadra de los Colts de Indianapolis, liderados por Peyton Manning, otro de los legendarios quarterbacks que ha tenido la NFL.

Un mensaje muy emotivo el de Drew Brees

Drew Brees dio un enorme agradecimiento a todos sus compañeros, a la organización de los Saints, principalmente, y por supuesto a su familia y amigos por todos los momentos que vivió en su época como profesional.

"Después de 20 años como jugador en la NFL y 15 años como Santo, es hora de que me retire del fútbol. Cada día, vertí mi corazón y mi alma en ser su mariscal de campo. Hasta el final, me agoté para dar todo lo que tenía a la organización de los Saints, a mi equipo y a la gran ciudad de Nueva Orleans", señaló el jugador.

No dejó de tener palabras de agradecimiento para todos los aficionados de Nueva Orleans, donde explico que "compartimos algunos momentos increíbles juntos, muchos de los cuales están grabados en nuestros corazones y mentes y siempre serán parte de nosotros. Me has moldeado, fortalecido, inspirado y me has dado una vida de recuerdos. Mi objetivo durante los últimos 15 años fue esforzarme por darte todo lo que me habías dado y más",

Pero confirmó que "sólo me retiro del fútbol, ​​no me retiro de Nueva Orleans. Esto no es un adiós, sino un nuevo comienzo. ¡Ahora comienza el trabajo de mi vida real!". Con estas emotivas palabras, Drew Brees se despidió de una carrera de 20 años en la NFL, en dónde vivió grandes e inolvidables momentos.

