Directiva de Juventus pone el FUTURO del club en las manos de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dejó al Real Madrid para buscar un nuevo reto, además de ser el encargado de llevar a la Juventus a ganar una Champions League; pero después de 3 años que dejó a los merengues, el "Bicho" no ha logrado darle el ansiado título internacional a la Juve, por lo que ahora se habla de su posible salida de Italia para regresar a la casa blanca.

Previo al partido contra el Cagliari, Fabio Paratici, jefe del área deportiva de la Juventus, dejó claro que le da risa hablar sobre si Cristiano fue un buen fichaje o no, pero eso no quita que la directiva de la "Vecchia Signora" no esté nerviosa sobre lo que pasará con uno de los mejores jugadores de todos los tiempos al terminar la temporada.

"Tenemos todavía muchos partidos de Liga y una final de Copa italiana por delante. Debemos pensar en el presente, aunque está claro que muchos de nuestros jugadores más jóvenes mejorarán con el tiempo, como ya pasó varias veces", explicó el jefe del área deportiva de la Juventus a Sky Sports.

Le da risa hablar si fue un buen fichaje

Cómo todos los fanáticos del mundo del fútbol saben, "El Comandante" es uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol en todos los tiempos, pero su paso por el fútbol italiano no ha sido el esperado, ya que más allá de todos los títulos que ha ganado, se esperaba que el portugués fuera la pieza clave para que pudieran consagrarse como campeones de Europa.

Se tiene que recordar que la Juve quedó eliminada en octavos de final en la UEFA Champions Leagues en esta temporada al perder en el marcador global contra un Porto, que con fuerza, dedicación y a pesar de contar con un hombre menos en la vuelta, lograron quedarse con el pase a la siguiente ronda y dejar fuera a "Míster Champions".

"Me dan ganas de reír... En mi carrera nunca pensé que tuviera que discutir si Cristiano es un gran fichaje o no. Es el 'capocannoniere' de la Serie A, ganó Balones de Oro, Champions, y ya se llevó muchos títulos con nosotros. Es un privilegio tenerle aquí y representa nuestro futuro, sin ninguna duda", sentenció.

