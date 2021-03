VIDEO VIRAL: "Tuca" Ferretti avienta hasta las muletas para regañar a sus jugadores

Ricardo Ferretti es uno de los mejores técnicos que existen en el fútbol mexicano, pero lo que lo ha hecho viral en redes sociales es su mal carácter en diversos momentos, ya sea en conferencia de prensa contra los medios, en las prácticas con sus jugadores o en el mismo terreno de juego, donde los árbitros y sus pupilos reciben una gran cantidad de gritos.

Para el partido contra Mazatán las rabietas no tardaron en aparecer, ya que los jugadores de Tigres no estaban haciendo las cosas que tenía planeadas el estratega brasileño y decidió hacer una rabieta contra la roja de Aquino, misma que no tardó en hacerse viral en redes sociales, ya que se olvidó de sus dolores para meterle el regaño a su jugador.

El "Tuca" acudió a Mazatlán con muletas, esto debido a la lesión de cadera, misma que se tiene que atender lo antes posible con una operación del lado derecho de la misma; pero esos dolores ni las muletas fueron factor para no hacer sus clásicos regaños, ya que incluso terminó aventando los aparatos que le ayudan a caminar.

Tuca Ferretti is not havin' it tonight. pic.twitter.com/BiPPZpgbXg — Bill Reese (@ReeseCommaBill) March 14, 2021

El resultado no es el esperado

Tuca se caracteriza por no tener un buen carácter cuando no se van dando las cosas durante el partido, por lo que a pesar de estar con el marcador empatado, el técnico por el error de su defensor, ya que no le gusta que se arriesgue o pierdan las pelotas con los jugadores de la última línea.

Se espera que Ricardo recurra a la operación durante la fecha FIFA, esto para no perderse muchos partidos de temporada regular, todo esto gracias a que por la pandemia de Covid-19 el entrenador no pudo acudir al quirófano antes de terminar con las muletas como lo tiene que hacer ahora para caminar.

Este partido es de suma importancia para los felinos regios, ya que en caso de perder estarían colocándose en el lugar 12 con la posibilidad de salir de zona de liguilla; es decir, los corajes van de la mano con los malos resultados que han tenido en las últimas semanas. Será cuestión de tiempo para saber cómo termina este partido, pero lo más importante para saber que pasará con la cadera del "Tuca".

dza