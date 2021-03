Octavos de final Champions League: ¿Qué partidos se juegan hoy?

Ayer fue un día con muchas emociones en la Champions League. En un partido que se fue a tiempos extra, el Porto del mexicano Jesús Manuel Corona eliminó a la Juventus del portugués Cristiano Ronaldo. Una vez más, CR7 se quedará fuera de la zona de definición del torneo más importante a nivel de clubes.

Pero hay otra figura mundial que también está en riesgo de ser eliminado de la Champions League: hablamos del argentino Lionel Messi y el Barcelona. En uno de los dos juegos de la jornada tendrán la difícil tarea de dar vuelta a la serie contra Paris Saint-Germain.

En el otro duelo, Liverpool intentará sentenciar la serie contra Leipzig, luego de una cómoda ventaja que sacó en la ida de la eliminatoria.

Lionel Messi podría jugar su último partido de Champions con Barcelona

PSG vs Barcelona

La serie está prácticamente sentenciada. En la ida de la serie, Paris derrotó como visitante en el Camp Nou, 4-1 a Barcelona. Kylian Mbappé fue la gran figura de los franceses, que no pueden dejar escapar la oportunidad de meterse entre los ocho mejores de la competencia.

Para avanzar a la siguiente ronda, Barcelona necesita ganar por cuatro o más goles. En caso de ganar por tres tantos, los blaugranas necesitan convertir al menos en cinco ocasiones. El único marcador que lleva a tiempo extra es que el equipo español venza con resultado de 1-4.

Aunque si hay un partido en el que ya hemos visto un milagro así es justo en el duelo entre PSG y Barcelona, cuando los catalanes le arrancaron el pase con un 6-1 en la vuelta de la serie que tenía definida el equipo francés, en la edición de 2017.

Mohamed Salah quiere otro título de Champions

Liverpool vs Leipzig

A Liverpool no le queda otra que poner todas sus fuerzas en la Champions League. El equipo de Jürgen Klopp obtuvo una importante victoria por 2 a 0 en la ida, pero no puede confiarse, porque el momento por el que pasan no es el más inspirado.

Curiosamente, los Reds suman seis derrotas al hilo en condición de local y actualmente se encuentran fuera de los puestos de clasificación a competencias europeas, algo a lo que están acostumbrados desde hace varios años.

Por el otro lado, Leipzig se mantiene como escolta del Bayern Múnich en la Bundesliga a sólo dos puntos y mantiene una racha de cinco triunfos consecutivos que le dan ánimo para encarar esta llave de Champions League. La esperanza es lo último que pierden los alemanes.

Ambos partidos se jugarán a las 2:00 de la tarde, hora del Centro de México.

