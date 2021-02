Yeimi Mercado, la boxeadora que crece con impulso varonil

Después de acondicionar con su padre un gimnasio en el tejaban de su hogar, en Cuauhtémoc, Chihuahua, la estudiante de Enfermería Yamileth Mercado se convirtió en Campeona Mundial Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo; pero ahora, con el apoyo del entrenador Alfredo Caballero, hará este sábado la primera exposición de su cetro, ante la sonorense Alejandra ‘Rockera’ Guzmán.

“Hemos hecho un trabajo muy sólido y muy dedicado para hacer esta defensa que se había postergado desde el mes de marzo por la pandemia. Alejandra es joven y fuerte, pero yo quiero conservar el título que me pertenece. Comprendo su papel, ya estuve en ese lado de la moneda al querer coronarme, pero no la tendrá fácil. Estoy estrenando mi título y lo quiero conservar, se que los duelos mexicanos siempre son garantía de espectáculo, ñero pero sin duda lo más importante es que salgamos con bien del cuadrilátero”, expresó Mercado.

En septiembre pasado, ‘Yeimi’ se enfrentó a Irasema Rayas en un duelo de exhibición, durante la velada que tuvo como pleito estelar a Julio César Chávez frente a Jorge ‘Travieso’ Arce. Aquella noche en Tijuana, Mercado salió avante del combate, pero con la nariz rota, lo que postergó aun más su primera defensa; sin embargo, aquel golpe hizo más que sangrar su rostro.

“El cabezaso no solo me fracturó la nariz. Me sacudió las ideas con la meta de superarme a mi misma. De entonces a la fecha, fue muy claro el cambio en el trabajo físico, emocional y mental que se ha realizado y sé que será suficiente para mantener este titulo mundial por mucho tiempo”, garantizó la pugilista, una de los tres monarcas mundiales de Alfredo Caballero, junto con Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada y Miguel ‘Alacrán’ Berchelt, con quienes realizó esta preparación y hasta algunos rounds de sparring.

“Tengo el honor de compartir grandes campamentos con Miguel y con Juan Francisco. He hecho una gran preparación con su calidad humana; su desempeño como Campeones y deportistas me ha ayudado a forjarme, entrenar a la par de ellos me ayudó mucho; son unos monstruos en entrenamiento y por eso lo son en cuadrilátero, resistir su carrera y su pegada me ayudó, me hicieron esforzarme mas trabajar más fuerte, ser mas estable. Me siento muy agradecida por su ayuda y claro que se ve reflejado”, garantizó Mercado Duarte, quien este año cumple siete campañas en los encordados profesionales.

Por su parte, la retadora sonorense asegura que esta pelea estelar del próximo sábado será un duelo espectacular.

“Aquí no vamos a dejar nada a deber. Ella es campeona ya ha ganado el título y ahora me toca a mi y pienso ‘morirme en la raya’ para llevármelo. Pido que las dos salgamos de pie y el público sea el que gane”, expresó Guzmán.

Este jueves se realizaran las pruebas médicas PCR en Hermosillo, Sonora, el viernes se realizara la ceremonia de pesaje y la velada se realizará este sábado.

Por: Katya López

dhfm