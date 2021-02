Carrera virtual 21K Guadalajara espera la participación de 7 mil atletas

Los participantes podrán participar en el Maratón 21K Guadalajara: corriendo, trotando o caminando en unas horas o en tres días. Se trata de una inédita edición 2121 en la que se espera la participación de siete mil atletas.

La meta es que los deportistas sigan activos a pesar del confinamiento por el Covid-19 y quienes han tenido deseos de comenzar a correr, este evento podría ser el detonante, explicó el director del Consejo Municipal del Deporte (Comude) Guadalajara, Tomas Antonio Gallo.

“Este no es un evento deportivo, es un fenómeno social que sucede en el primer trimestre del año. El 21 K Electrolit nutrido por Granvita es un evento virtual, pero no es cualquier evento virtual, es un evento que te llevara para que puedas prepárate a partir de que te decidas inscribir durante el mes de febrero, el mes de marzo o el mes de abril para que en una, dos, tres o cuatro sesiones puedas registrar por lo menos estos 21 kilómetros. Y estará acompañado de conferencias, de activaciones para poder motivar que la gente que ya corre se mantenga corriendo todos los días, pero también intentamos motivar a aquellos que todavía no han tomado la decisión de correr que inicien con el 21 K este año 2021, activándose físicamente”.

Cabe mencionar que el año anterior participaron 13 mil 568 atletas inscritos, pero más de 95 mil personas en calle. Además, de la edición de la carrera 21 K, los atletas contarán con acompañamiento y apoyo nutricional y de hidratación a través de conferencias brindadas por especialistas y activaciones con ‘influencers’ deportivos.

La inscripción de cada uno de los siete mil atletas costará 250 pesos, en las categorías varonil y femenil. De hecho se espera que el 50% sean mujeres deportistas, a partir de los 12 años en adelante.

“Hemos desarrollado un proyecto de un evento virtual que busca ser un diferenciador de los eventos virtuales que ya se realizan en diferentes partes del mundo. Queremos impactar, como siempre lo hemos hecho, la calidad de vida de las personas a través de la actividad física".

Para evitar cualquier riesgo de contagio por Covid-19, los paquetes para los atletas se entregarán con el método “drive” o sea, usted llegará en su carro y le darán su kit.

Del 8 al 14 de abril son las inscripciones. Y del 15 al 18 de abril los corredores deberán registrar su distancia acumulada.

Por Adriana Luna

GB