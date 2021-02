Omar Quintero dirigirá a México contra Puerto Rico y EU

A pesar de ir en contra de sus principios, Gustavo Ayón, el mejor centro mexicano en el baloncesto nacional de la actualidad, regresa a la duela para integrarse a la Selección Nacional y jugar la ventana de clasificación a la AmeriCup, pues más allá de tener en meta ganar los encuentros contra Puerto Rico y Estados Unidos, el nayarita quiere evitar que México sea desafiliado de la Federación Internacional de Basquetbol (FIBA).

"El Titán expresó que desde hace mes y medio que no entrena, y no esta al 100 por ciento para jugar, sin embargo, afirmó que "alguien debe levantar la mano y poner un granito de arena".

"No se solucionará solo con participar en esta venta, pero si puedo hacer algo por los jóvenes, por eso que estoy aquí; a mi no me interesa quién está detrás, solo es apoyar al proceso aún contra mi manera de pensar”, expresó Ayón.

Este miércoles, el equipo debe salir a Puerto Rico para enfrentar al local y a la quinteta de la Unión Americana; en semanas pasadas, tanto el centro Israel Gutiérrez como el coach Paco Olmos externaron su preocupación por la falta de apoyo para competir en esta fase; pero este lunes la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba) presentó al ex seleccionado nacional Omar Quintero como el nuevo técnico del conjunto tricolor y Gutiérrez no fue convocado a la selección.

“Haremos lo que esté en nuestras manos para representar a nuestro país dignamente en esta ventana. No es una mision fácil, pero daremos todo por una actuación digna con la mentalidad de ganar”, expresó el ex jugador con 20 años de carrera profesional.

No fueron los protocolos COVID-19 o la realización de una temporada corta de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional los que impidieron la preparación de los jugadores, sino la división de más de 20 años que tiene en conflicto interno la dirección del basquetbol de nuestro país.

Rumbo al compromiso internacional, Quintero convocó a jugadores europeos como: Paco Cruz, Daniel Amigo, Alex Pérez o Jorge Gutiérrez; además Juan Toscano quien milita en la NBA también fue llamado, pero al estar en protocolos sanitarios de sus ligas, no pueden salir a la convocatoria. Hay 28 jugadores preseleccionados para reunir a 12 que tengan autorización de sus equipo y cubran los protocolos sanitarios para llegar a la isla caribeña; por el momento, con Ayón confirman: Orlando Méndez, Gabriel Girón y Marcos Ramos.

Aunque México ha tenido cambios continuos en su dirección técnica en los últimos tres años, el propio Quintero espera completar tres meses en los que busca llevar a nuestro país al repechaje preolímpico que se jugará en junio en Croacia.

"Estos procesos no se hace así, no dan ventaja al jugador ,es una falta de respeto hacer algo así, pero amerita tener un granito de area y hacer algo de nuestra parte para no afectar a niños y jóvenes. Omar (Quintero) está en una situación complicada en un escenario que se puede quedar exhibido, pero tenemos una responsabilidad y un compromiso, todo es por no ser desafilados”

Gustavo Ayón , capitán de la Selección Nacional de Basquetbol