"Todavía hay mucho en juego": Checo Pérez lamenta lo sucedido en el GP de Arabia Saudita

El piloto Sergio Pérez (Red Bull Racing) lamentó lo que sucedió en el Gran Premio de Arabia Saudita, ya que debió abandonar la carrera a consecuencia de un contacto accidental con Charles Leclerc (Ferrari) en la vuelta 16.

“Un día duro. Nada nos funcionó, no tuvimos suerte con la primera bandera roja. En el reinicio nos tocamos con Leclerc en donde ninguno tenía para dónde hacerse. Una carrera que necesitábamos como nunca, es difícil de digerir, pero todavía hay mucho en juego”, compartió el piloto de Red Bull, que se mantiene en la cuarta posición del Campeonato de Pilotos con 190 unidades.

Cabe señalar que el originario de Guadalajara, Jalisco, indicó previo a la carrera que el circuito urbano de Yeda era muy bonito, aunque peligroso, “hay muchas rectas pero estás doblando y (hay) curvas ciegas, donde espero que no pase nada”.

El mexicano comenzó la carrera en la quinta posición y en un momento, logró rebasar Charles Leclerc (Ferrari), para ocupar el cuarto lugar, pero el accidente de Mick Schumacher (Haas) en la vuelta 10, y fue que Red Bull llamó al mexicano a pits y le cambiaron los neumáticos, la misma maniobra realizó Mercedes.

Al cambiar a bandera roja, la situación afectó a Pérez porque los pilotos que venían detrás de él tuvieron una parada libre para poder cambiar neumáticos y dicha situación lo colocó en la octava posición.

Tras la suspensión de 10 minutos de la carrera, en el segundo relanzamiento, Checo Pérez quedó entre Charles Leclerc y Pierre Gasly, y les ganó la posición, pero el neumático delantero del monoplaza de Ferrari tocó la parte trasera izquierda del auto de Pérez ocasionando un trompo y el abandono del mexicano.

“Desafortunadamente nos tocó a nosotros. Era una pista complicada, perdimos muchas posiciones con la estrategia y luego (salió) la bandera roja. En la arrancada nos recuperamos, ya había pasado a Leclerc y Gasly, cuando tenía delante a (Valtteri) Bottas, no había más espacio para los tres autos y Charles me tocó, Al final no tenía mucho espacio a dónde ir”, mencionó Pérez al concluir la carrera para Fox Sports.

En tanto, el campeón de la presente temporada se definirá hasta Gran Premio de Abu Dabi, que se disputará del 10 al 12 de diciembre, ya que Lewis Hamilton (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull) tienen la misma cantidad de puntos, con 369.5.

