Doble compromiso de Alejandro Mauro en Rallys de España

Con dos Rallys de fuerte nivel, el piloto poblano Alejandro Mauro finalizará en España un año de aprendizaje en el que ha participado arduamente y quiere cerrarlo con creces.



Este fin de semana será el primero de ellos siendo el famoso Rally Reino de León, perteneciente al campeonato nacional de rally en España, donde el piloto del Xevi Pons Rally y VP Garage, buscará consagrar una destacada actuación que le permita iniciar el cierre de año con broche de oro.



Alex quien el pasado fin de semana logró subirse al podio en el Rally Viratges 2021 a bordo de su Clío Rally 4, ahora buscará repetir la hazaña, la cual, al igual que en las demás competencias, buscará a tambor batiente poniendo en práctica sus conocimientos y consejos por parte del equipo comandando por Xevi Pons.



“Está todo listo vamos por un buen cierre de año, iniciando con el Rally Reino de León uno de los más importantes y exigentes en España, donde buscaré una vez más subirme al podio”, Dijo Alex, “Estoy seguro que podemos hacerlo ya que traemos el ritmo y sobre todo la velocidad así que buscaré ponerla en práctica y trabajar de la mano con el equipo para buscar lograr este objetivo.” Agregó el Poblano.

Tijuana: "Gallito" Vázquez llega como nuevo refuerzo de Xolos

Alejandro Mauro se encuentra agradecido de poder representar al país mexicano

FOTO: Especial

¡Es oficial! Pedro Caixinha regresa como técnico a Santos

“Sin embargo, también estoy consciente que este año es un año de aprendizaje por lo que saldré a tomar este rally como todos los demás en los que he competido hasta ahora, con respeto e inteligencia, ya que al ser un rally de los más importantes en el año, sin duda será muy competitivo por lo que el esfuerzo físico y mental son muy importantes y es en los que sin duda tenemos que trabajar antes del arranque de la competencia.” Explicó el joven piloto.



Sin duda alguna para el volante campeón de la categoría Rally 4 este rally será especial ya que no solo podrá compartir escenario con pilotos españoles y de otros países, sino también con su compatriota Ricardo Triviño quien al igual que el poblano estará presente en esta justa.



“Es un honor poder representar a México en este tipo de eventos, y más aún cuando sabes que junto contigo lo hará otro mexicano, eso te motiva bastante, ya que a la vez te obliga a dar lo mejor de ti y buscar al igual que tu compatriota poner en alto el nombre de tu país, así que no dudaré en poner en práctica todo lo aprendido y buscaré hasta el último kilómetro lograr mis objetivos.” Recalcó Alex.



Con esta competencia Alejandro Mauro inicia su cierre de año ya que después de esta justa le queda una más en el Rallysprint RACC Circuit de Barcelona – Cataluña, para de esta manera buscar afianzarse como uno de los pilotos mexicanos más competitivos en España e iniciar el 2022 con ese estandarte y buscar de esta manera la madurez necesaria para lograr su sueño del poblano el cual apunta al Campeonato Mundial de Rallys.

Sigue leyendo:

Jorge Colín retorna a las pistas; se apunta para las 24 Horas en el autódromo Hermanos Rodríguez

Noel León impone récord en la serie NASCAR

Alessandros Racing va por dos títulos en la NASCAR