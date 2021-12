Canelo Álvarez tiene una exclusiva motocicleta; se la vendieron de museo

Canelo Álvarez es uno de los mejores boxeadores de la actualidad en el mundo, más después de consagrarse como el primero en ganar los cuatro cinturones más importantes del peso Medio. Ahora no vamos a tratar el tema deportivo, sino otro de sus grandes gustos, los lujos, para ser más específico el de su amor por los coches lujosos, ya que hablaremos de la exclusiva moto que compró. Pertenecía a un museo.

La moto que se integró a la colección de coches del tapatío en el 2021 pertenece a Ducati, pero con la especificación que solo existen 500 de este modelo. El modelo es el triplex zero. Pero la gran diferencia de las 500 que se hicieron y la de Canelo, es que la del pugilista fue la serie 0, es decir que no se había hecho para venderse.

La pieza especial fue revelada en la entrevista con Graham Bensinger, donde Álvarez abrió las puertas de su mansión en Guadalajara para presentar algunos de sus coches y artículos más costosos, donde destacó esta motocicleta.

Se quedó la del museo

El entrevistador le preguntó la por la Ducati, donde Saúl terminó por confirmar que se acercó a la oficina para comprar una de las 500, pero le dijeron que ya no había modelos disponibles, por lo que solo quedaba el modelo que había sido diseñado para el museo de Ducati.

“Solo 500 modelos de esta Ducati Triplex. Cuando la fui a comprar me dijeron que ya no la tenían y me dicen: ‘Tenemos una que mantenemos en nuestras oficinas para el museo, pero si es para ti, la tienes”, contó Saúl mientras se veía la máquina.

Además de esta moto, el pugilista tiene marcas como Ferrari, Lamborghini. Entre los modelos que destacan se encuentran: la Cadillac Escalade 2021, una Mercedes-Mayback G650, Bugatti Chiron, La Mercedes AMG 6x6, Porsche, un Shelby Mustang GT500 de 1967, Ferrari LaFerrari, entre muchos otros.

Te puede interesar: "Canelo" Álvarez disparó los tacos; paga la cuenta de TODOS los clientes de un negocio