Liguilla 50: Así llegan Tigres, León, Pumas y Atlas a las semifinales del Apertura 2021

Hoy arrancan las semifinales de la Liguilla 50 en los torneos cortos del balompié nacional, con tres de cuatro participantes que han estado presentes en las últimas cuatro finales de la Liga MX.

En El Volcán, los Tigres reciben al León, y de esta llave el fin de semana se conocerá al primer finalista. En el otro cruce, los Pumas también llegaron a la última instancia no hace mucho; sin embargo, no la ganaron. En tanto, el Atlas busca regresar a un choque por la corona liguera, luego de más de 22 años de no hacerlo.

Para el encuentro de apertura en La Sultana del Norte, Miguel El Piojo Herrera logró llevar a su club a las semifinales en su primer torneo al frente de la dirección técnica. El cuadro regio avanzó de manera directa a cuartos, y busca recetar a La Fiera una dosis como la del Clausura 2019, cuando la derrotó por la mínima en el duelo por el título.

Del lado esmeralda, los comandados por Ariel Holan aspiran a llegar a otra final, y repetir lo hecho en el Guard1anes 2020, cuando se coronaron venciendo a los Pumas de Andrés Lillini.

Cabe mencionar que, de estos cuatro finalistas, el equipo de la UNAM es el que mejor relación costo-beneficio presenta, ya que su plantilla es la cuarta más barata del balompié nacional, al tener un valor de 28.7 millones de dólares, que representa sólo 36.4 por ciento de la tasación total de Tigres (78.7 mdd), el tercero más caro.

“Todos tenemos un valor, un precio, es normal, es parte del negocio, pero al final los que juegan son los hombres, no los nombres. Pumas es un ejemplo de refuerzos que vienen a entregarse y jugadores de casa que se van forjando”, dijo Alan Mozo, lateral auriazul.

Ante los capitalinos, los rojinegros ya cayeron en dos ocasiones en la Liguilla. Primero sucumbieron en los cuartos del Clausura 2004, y después justamente perdieron en las semis del Apertura de ese mismo año.

SERVICIO

Tigres vs. León

21:00 horas

Estadio Universitario

Canal 5 y TUDN

PARA MAÑANA

Pumas vs. Atlas

21:00 horas

Canal 5 y TUDN

NÚMEROS

6 juegos tiene sin perder Pumas ante Atlas .

ante . 3 partidos sin derrota tienen los rojinegros .

. 5 triunfos ya sumó Tigres en casa.

DATOS

En caso de empate global , el mejor ubicado en la fase regular será el equipo que avance.

, el mejor ubicado en la fase regular será el equipo que avance. Los cuartos tuvieron una asistencia de 235 mil 805 fans a sus ocho encuentros.

a sus ocho encuentros. Isaac Rojas será el silbante principal del Pumas-Atlas, y Marco Ortiz del Tigres-León.

