Dani Alves rinde tributo al Canelo Álvarez en Barcelona | FOTO

Dani Alves volvió a hacer un guiño para el deporte mexicano pues le brindó un homenaje a Saúl "Canelo" Álvarez. El jugador brasileño compartió una imagen en donde se le puede ver realizando algunos movimientos de boxeo, haciendo referencia al campeón mexicano.

A través de su cuenta de Instagram, el jugador de Barcelona compartió la imagen y la acompañó con el siguiente mensaje: "Al estilo del chingón de los chingones. El Canelo". El veterano pasó un momento divertido en el entrenamiento del cuadro blaugrana y decidió compartirlo con sus seguidores.

Responde "Canelo"

No es la primera vez que el lateral expresa su admiración por el deporte mexicano. En los pasados juegos de Tokio 2020 se dirigió con elogios a la Selección Mexicana de Futbol y ahora no ha dejado pasar el furor que ha causado el boxeador originario de Guadalajara, Jalisco.

Ante esto, los fanáticos del pugilista campeón del mundo se llenaron de elogios para el futbolista. Lo que más sorprendió es que el propio "Canelo" Álvarez respondió la publicación con un "Esoooo", acompañado de un par de emojis. Este intercambio de mensajes causó sensación en redes sociales.

Furor en redes sociales

Hasta el momento, la publicación de Dani Alves cuenta con 422 mil me gusta. Mientras que la respuesta de "Canelo" Álvarez tiene cinco mil 695 me gusta, con lo que se confirma que estos dos deportistas no solo cautivan dentro del terreno de juego o el ring, sino también en redes sociales.

Desde su regreso a Barcelona, Daniel Alves ha estado muy activo en redes sociales. Su vuelta al cuadro español causó sensación ya que es uno de los elementos que se identifican más con el aficionado. Este fichaje pretende regresar al conjunto catalán a los primeros puestos de La Liga.

